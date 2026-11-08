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Otomotif

Yamaha Cygnus X Standard Siapkan Mesin 124 Cc, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

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Penulis: Chairunnisya
Yamaha Cygnus X Standard merupakan skutik bermesin 124 cc yang dibekali transmisi CVT, panel instrumen digital, dan rem cakram di kedua roda. (ZIGWHEELS INDONESIA)
Yamaha Cygnus X Standard merupakan skutik bermesin 124 cc yang dibekali transmisi CVT, panel instrumen digital, dan rem cakram di kedua roda. (ZIGWHEELS INDONESIA)

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PONTIANAK POST - Motor matik dengan desain ringkas dan fitur modern menjadi salah satu pilihan untuk menunjang mobilitas harian.

Yamaha Cygnus X Standard hadir di kelas skutik dengan mesin 124 cc, transmisi otomatis CVT, serta sejumlah kelengkapan yang menarik untuk dicermati.

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, Yamaha Cygnus X Standard tercatat sebagai model yang akan datang.

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Yamaha Cygnus X Standard Belum Memiliki Harga Resmi

Yamaha Cygnus X Standard belum memiliki informasi harga. Model ini masih berstatus motor yang akan datang dengan jadwal peluncuran atau estimated launch yang belum ditentukan (TBA).

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Mesin 124 Cc dengan Transmisi CVT

Yamaha Cygnus X Standard dibekali mesin berkapasitas 124 cc, satu silinder, empat langkah, SOHC, dan berpendingin udara.

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Tenaga maksimal mesin tercatat sebesar 9,7, sedangkan torsi puncaknya mencapai 9,9 Nm pada putaran 6.000 rpm. Tenaga maksimal dicapai pada putaran 7.500 rpm.

Untuk menyalurkan tenaga ke roda belakang, motor ini menggunakan transmisi otomatis CVT dengan sistem penggerak sabuk atau belt drive.

Sistem penyalaan mesinnya menggunakan starter elektrik.

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Dimensi dan Kapasitas Tangki Bahan Bakar

Dari sisi ukuran, Yamaha Cygnus X Standard memiliki panjang 1.855 mm, lebar 685 mm, dan tinggi 1.150 mm.

Jarak sumbu rodanya mencapai 1.295 mm, sedangkan tinggi jok tercatat 785 mm.

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Editor : Chairunnisya
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