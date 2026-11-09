Genio Urban Street Fest Jadi Ruang Kreativitas dan Silaturahmi Bikers Muda

PONTIANAK POST – Astra Motor Kalimantan Barat bersama komunitas Honda Genio menggelar Genio Urban Street Fest di LDK Street Cafe Pontianak, Kamis (29/10). Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan kreativitas komunitas pengguna Honda Genio di Kota Pontianak.

Kegiatan yang melibatkan Paguyuban Honda West Borneo Community (HWBC) itu diisi dengan berbagai aktivitas, mulai dari sesi berbagi (sharing session), diskusi seputar perkembangan komunitas, hingga pembahasan tips perawatan kendaraan.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta mendapat ruang untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat hubungan antarpengguna Honda Genio. Diskusi juga mengangkat gaya hidup anak muda perkotaan yang menjadi bagian dari karakter komunitas.

Marketing Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Chrystian David mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga eksistensi komunitas Honda Genio sekaligus mendorong anggotanya terus aktif dalam kegiatan positif.

Menurut dia, keberadaan komunitas tidak hanya menjadi wadah berkumpul bagi para pengguna sepeda motor, tetapi juga ruang untuk membangun solidaritas dan mengembangkan kreativitas.

Advertisement "Genio Urban Street Fest ini menjadi momentum yang sangat baik untuk membangkitkan kembali semangat teman-teman komunitas Honda Genio di Pontianak. Melalui wadah Paguyuban HWBC, kami berharap sesi berbagi dan kumpul bersama ini tidak hanya mempererat solidaritas, tetapi juga terus menginspirasi para pengendara muda untuk selalu mengekspresikan karakter mereka secara positif di jalan raya," ujarnya.

Selain memperkuat kebersamaan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengingatkan komunitas mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Para peserta diajak konsisten menerapkan kampanye #Cari_Aman dalam setiap perjalanan.

Penerapan keselamatan berkendara itu di antaranya menggunakan helm standar dan jaket pelindung serta mematuhi peraturan lalu lintas.