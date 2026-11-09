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Otomotif

Honda SH350i 2027 Meluncur, Kini Dibekali Layar TFT 4,2 Inci dan Bisa Tempuh 270 Km

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Penulis: Chairunnisya
Honda SH350i model 2027 mendapatkan pembaruan layar TFT 4,2 inci, konektivitas Honda RoadSync, dan mesin 330 cc. (RESPONSE.JP)
Honda SH350i model 2027 mendapatkan pembaruan layar TFT 4,2 inci, konektivitas Honda RoadSync, dan mesin 330 cc. (RESPONSE.JP)

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PONTIANAK POST - Motor matik berkapasitas besar tidak hanya menawarkan tenaga untuk perjalanan jarak jauh, tetapi juga teknologi yang menunjang kenyamanan berkendara.

Hal tersebut terlihat pada pembaruan Honda SH350i model 2027 yang diperkenalkan Honda di ajang EICMA 2026, Milan, Italia.

Skuter premium untuk pasar Eropa ini mendapatkan sejumlah pembaruan, terutama pada sektor teknologi.

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Honda kini membekalinya dengan layar TFT berwarna berukuran 4,2 inci dan konektivitas Honda RoadSync.

Dilansir dari Response JP, Honda SH350i merupakan model tertinggi dalam keluarga SH Series. 

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Keluarga skuter tersebut telah dipasarkan di Eropa selama 42 tahun dengan total penjualan lebih dari satu juta unit. 

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Honda SH350i 2027 Mendapat Layar TFT 4,2 Inci

Pembaruan paling menonjol pada Honda SH350i model 2027 terdapat pada panel instrumen.

Skuter ini kini menggunakan layar TFT berwarna berukuran 4,2 inci sebagai perlengkapan standar.

Layar tersebut dapat menampilkan informasi seperti indikator bahan bakar dan jam.

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Honda juga menyematkan konektivitas Bluetooth yang memungkinkan pengendara menghubungkan ponsel dengan sistem Honda RoadSync.

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Editor : Chairunnisya
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