Nmax Naik Kelas Jadi Motor Listrik, Yamaha Klaim Jarak Tempuh 104 Km

PONTIANAK POST – Yamaha Motor Europe memperkenalkan skutik listrik Yamaha Nmax E dengan kemampuan jarak tempuh yang diklaim mencapai 104 kilometer dalam sekali pengisian daya. Model elektrifikasi ini hadir dengan desain khas Nmax, tetapi mengandalkan sistem penggerak listrik untuk menawarkan pengalaman berkendara yang lebih senyap dan halus.

Mengutip situs resmi Yamaha Motor Europe, Nmax E menggunakan unit penggerak listrik eAxle yang dirancang ringkas dengan sistem transmisi sabuk atau belt. Kombinasi tersebut diklaim mampu menghasilkan akselerasi yang halus, senyap, dan linear.

Sumber energinya berasal dari baterai lithium-ion berkapasitas 3,5 kWh, dengan tegangan 50,4 volt dan kapasitas 70,2 Ah. Baterai dipasang secara permanen di dalam kendaraan untuk menjaga pusat gravitasi tetap rendah sehingga mendukung kestabilan dan kemudahan pengendalian.

Advertisement Yamaha mengklaim Nmax E mampu menempuh jarak hingga 104 kilometer berdasarkan pengujian WMTC Class 1 dengan suhu baterai 25 derajat Celsius. Namun, jarak tempuh aktual dapat berbeda, bergantung pada kondisi penggunaan dan gaya berkendara.

Untuk pengisian daya, baterai dapat diisi di rumah menggunakan sumber listrik 220 volt maupun melalui stasiun pengisian umum dengan konektor AC Type 2. Pengisian dari kondisi kosong hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 5,5 jam, tergantung kondisi pengisian.

Dari sisi performa, motor listrik Nmax E menghasilkan tenaga maksimum 7,5 kW pada 3.500 rpm dan torsi puncak 33,3 Nm pada 500 rpm. Yamaha menyebut kemampuan tersebut setara dengan skutik bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) berkapasitas 125 cc.

Advertisement Nmax E juga menyediakan tiga mode berkendara yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengendara. Fitur pendukung lainnya meliputi Traction Control System (TCS), Anti-lock Braking System (ABS), serta wireless accelerator position sensor grip (APSG) pada bagian gas.

Dari segi desain, Yamaha tetap mempertahankan karakter Nmax melalui bentuk bodi dinamis, lampu depan ganda, serta motif boomerang pada bagian samping. Skutik listrik ini juga menawarkan ruang bagasi luas, posisi berkendara nyaman, sistem pengereman bertenaga, dan suspensi yang dirancang untuk menunjang penggunaan sehari-hari.

Secara dimensi, Yamaha Nmax E memiliki panjang 1.980 mm, lebar 795 mm, dan tinggi 1.235 mm. Tinggi jok mencapai 770 mm, dengan jarak sumbu roda 1.425 mm serta jarak terendah ke tanah 135 mm. Bobot kendaraan tanpa baterai tercatat 121 kilogram.