Lincah di Tengah Kemacetan, Yamaha Gear Ultima Hybrid Catat Konsumsi BBM 55,5 Km per Liter

PONTIANAK POST – Kelincahan dan efisiensi bahan bakar menjadi dua hal penting yang dibutuhkan pengendara sepeda motor untuk menghadapi padatnya lalu lintas perkotaan. Skutik yang mudah dikendalikan di ruang sempit, nyaman digunakan, sekaligus hemat konsumsi BBM tentu menjadi pilihan menarik untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Karakter tersebut coba ditawarkan Yamaha Gear Ultima Hybrid. Meski masuk dalam segmen skutik entry level dengan kapasitas mesin 125 cc dan bobot 95 kilogram, motor ini tetap mampu memberikan pengalaman berkendara yang lincah, terutama ketika harus bermanuver di tengah kepadatan kendaraan.

Saat digunakan di jalanan perkotaan, dimensi Gear Ultima yang relatif kompak membuatnya mudah diajak bermanuver. Pengendara memiliki keleluasaan untuk berpindah jalur maupun melewati celah kendaraan ketika arus lalu lintas mulai tersendat.

Advertisement Kenyamanan juga menjadi salah satu keunggulannya. Dengan tinggi jok 750 mm, pengendara dengan postur tubuh 165 cm dan berat 79 kg masih dapat duduk dengan nyaman. Posisi kaki relatif mudah menjangkau permukaan jalan sehingga memberikan rasa percaya diri ketika berhenti maupun kembali melaju.

Posisi setang yang dekat dengan tubuh turut mendukung kemudahan pengendalian. Ditambah ruang dek yang cukup luas, pengendara dapat menempatkan kaki dengan lebih leluasa tanpa perlu khawatir lutut berbenturan dengan bagian dashboard.

Dibandingkan skutik berukuran lebih besar seperti Yamaha Nmax, Gear Ultima terasa lebih praktis ketika diajak melewati ruang terbatas. Nmax memiliki tinggi jok 770 mm dan lebar bodi 740 mm, sedangkan Gear Ultima memiliki lebar 685 mm yang membuatnya lebih mudah dikendalikan di tengah kepadatan lalu lintas.

Advertisement Dari sisi performa, Gear Ultima Hybrid mengandalkan mesin 125 cc, SOHC, yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 6,2 kW pada 6.500 rpm dan torsi puncak 10,6 Nm pada 4.500 rpm.

Performa tersebut didukung teknologi hybrid assist yang memberikan tambahan dorongan tenaga listrik selama tiga detik pertama akselerasi. Fitur ini membantu motor bergerak lebih responsif, khususnya ketika mulai melaju dari posisi diam atau menghadapi kondisi lalu lintas stop and go.

Saat digunakan di jalan perkotaan, respons mesin dinilai cukup untuk mengikuti perubahan ritme lalu lintas. Bobot kendaraan 95 kilogram juga memberikan sensasi stabil ketika berakselerasi maupun melaju pada kecepatan lebih tinggi.

Meski demikian, unit yang digunakan dalam pengujian masih tergolong baru. Odometer menunjukkan angka 334 kilometer sehingga kendaraan masih berada dalam masa inreyen.