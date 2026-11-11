Bikin Pangling! Modifikasi Yamaha GEAR ULTIMA Siap Temani Kicau Mania Berburu Juara di Arena

PONTIANAK POST – Kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang semakin beragam tentu saja membutuhkan dukungan sarana mobilisasi yang praktis dan mampu memenuhi seluruh keperluannya, salah satunya adalah para pecinta burung atau kicau mania yang seringkali menopang sangkar burung beserta berbagai perlengkapan pendukung untuk mengikuti kegiatan maupun perlombaan. Dengan kondisi tersebut, Yamaha berkolaborasi bersama modifikator Katros Garage memberikan inspirasi modifikasi GEAR ULTIMA dengan konsep khusus untuk para kicau mania karena tidak hanya mengubah penampilan, sejumlah penyesuaian juga dilakukan seperti penambahan beberapa part unik untuk mengoptimalkan fungsionalitas motor yang punya julukan “Motor Kuat Mantap” ini.

Modifikasi ini sekaligus mempertegas bahwa Yamaha GEAR ULTIMA sebagai Standar Motor Indonesia (SMI) yang multiguna karena selalu dapat menyesuaikan kebutuhan dan gaya hidup penggunanya. Dengan mengandalkan mesin Blue Core Hybrid 125cc yang irit dan bertenaga, serta didukung berbagai fitur praktis, GEAR ULTIMA siap menunjang mobilitas kicau mania. Karakter motornya yang terbukti tangguh dan compact juga memberikan kemudahan bagi pengendara ketika harus bermanuver di tengah bermobilitas sambil membawa sangkar burung dan berbagai perlengkapan lainnya.

“Yamaha GEAR ULTIMA memiliki karakter tangguh dan fungsional yang membuatnya dapat mendukung berbagai kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia dan lewat konsep modifikasi khas kicau mania ini, kami ingin memperlihatkan bahwa GEAR ULTIMA sebagai Standar Motor Indonesia (SMI) juga bisa disesuaikan untuk menunjang aktivitas yang lebih spesifik, termasuk hobi para pecinta burung. Penambahan rak khusus untuk membawa sangkar serta side box untuk menyimpan perlengkapan menjadi contoh bagaimana motor ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan penggunanya, tanpa melupakan aspek kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari,” ungkap Rifki Maulana, Manage Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Advertisement Untuk mewujudkan SMI dan konsep modifikasi tersebut, terdapat empat detail modifikasi utama yang disematkan pada Yamaha GEAR ULTIMA yang dirancang untuk mendukung kebutuhan kicau mania, tetapi mempertahankan karakter motor yang praktis dan fungsional.

Rak Belakang Khusus Sangkar Burung

Advertisement Salah satu modifikasi paling mencuri perhatian terdapat pada area belakang motor melalui penambahan rak khusus dengan desain persegi dan permukaan datar dan rak ini dirancang sebagai dudukan untuk membawa satu sangkar burung agar lebih praktis saat berkendara. Uniknya, konstruksi rak dibuat dengan tetap mempertimbangkan akses pengguna terhadap jok motor. Rak tidak dibuat permanen tetapi menggunakan mekanisme sliding, sehingga jok tetap dapat dibuka dengan mudah ketika pengguna perlu melakukan pengisian bahan bakar.

Kotak Perlengkapan Samping

Tidak hanya menyediakan tempat untuk membawa sangkar, modifikasi GEAR ULTIMA ini juga dilengkapi custom side box pada sisi kiri dan kanan motor sehingga selain kapasitas bagasinya yang sudah sangat luas yaitu mencapai 18,6 liter, motor ini juga diberikan kompartemen tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan dalam merawat burung, seperti alat semprot, makanan burung, serta perawatan pendukung lainnya. Kehadiran side box membuat barang bawaan lebih terorganisir dan mudah diakses, sehingga pengguna dapat membawa kebutuhan hobinya dengan lebih praktis tanpa harus mencampurkannya dengan barang pribadi.

Desain Khas Kicau Mania

Dari sisi penampilan, modifikasi GEAR ULTIMA juga mendapatkan perhatian khusus melalui kombinasi warna hitam, merah, dan emas yang terinspirasi dari karakter khas Umi Kasum, salah satu figur penggemar kicau mania ternama. Perpaduan ketiga warna tersebut memberikan kesan elegan sekaligus sporty, sehingga motor tetap tampil catchy meskipun telah mendapatkan sejumlah tambahan aksesori. Identitas konsep semakin dipertegas melalui aplikasi grafis burung murai batu pada beberapa bagian bodi. Untuk melengkapi keseluruhan konsep, modifikasi juga menyentuh bagian area kemudi melalui penggunaan spion dan handgrip set sehingga tampilan bagian depan motor tetap selaras dengan konsep modifikasi secara keseluruhan.