Grand Filano Hybrid, Skutik Bergaya Klasik yang Diklaim Tembus 60 Km per Liter

PONTIANAK POST – Menginginkan sepeda motor yang hemat bahan bakar sekaligus memiliki desain elegan? Yamaha Grand Filano Hybrid bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk menunjang mobilitas harian, terutama bagi masyarakat perkotaan yang mengutamakan efisiensi tanpa mengesampingkan gaya.

Mengusung desain classic modern yang khas, skutik premium ini tidak hanya menawarkan tampilan yang menggoda, tetapi juga dibekali teknologi mesin Blue Core Hybrid 125 cc yang dirancang untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar.

Berdasarkan pengujian World Motorcycle Test Cycle (WMTC), Yamaha Grand Filano Hybrid mampu mencatat konsumsi bahan bakar hingga 60,2 kilometer per liter. Angka tersebut menjadikannya salah satu pilihan menarik bagi pengendara yang menginginkan kendaraan ekonomis untuk aktivitas sehari-hari.

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Efisiensi tersebut didukung teknologi Electric Power Assist Start yang memberikan tenaga tambahan saat awal akselerasi. Teknologi ini membantu meringankan kerja mesin, terutama ketika motor mulai bergerak dari posisi berhenti.

Yamaha juga menyematkan fitur Stop & Start System (SSS) yang secara otomatis mematikan mesin ketika motor berhenti sejenak. Mesin kemudian kembali menyala saat tuas gas diputar. Fitur ini membantu mengurangi konsumsi bahan bakar ketika pengendara menghadapi kemacetan atau lampu lalu lintas di kawasan perkotaan.

Advertisement Selain itu, sistem Fuel Injection yang presisi serta teknologi Blue Core turut berperan dalam menjaga efisiensi pembakaran dan meminimalkan gesekan antarkomponen mesin.

Meski menawarkan teknologi hemat bahan bakar, konsumsi aktual di jalan tetap dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari gaya berkendara, kondisi lalu lintas, beban muatan, hingga kedisiplinan pemilik dalam melakukan perawatan berkala.

Dari sisi kepraktisan, Grand Filano Hybrid memiliki bobot sekitar 100 kilogram dengan kapasitas tangki bahan bakar 4,4 liter. Kombinasi tersebut mendukung kemudahan pengendalian sekaligus memberikan keleluasaan bagi pengendara dalam menunjang perjalanan harian.

Kenyamanan semakin lengkap melalui sejumlah fitur premium. Di antaranya Smart Front Refuel yang memungkinkan pengisian bahan bakar dari bagian depan tanpa perlu membuka jok, serta bagasi berkapasitas 27 liter yang cukup luas untuk menyimpan berbagai kebutuhan berkendara.