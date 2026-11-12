Suzuki Katana 2026 Kini Bisa Minum Bensin E10, Harga Tembus Rp170 Jutaan

PONTIANAK POST - Suzuki Katana dikenal sebagai motor sport besar dengan desain tajam yang terinspirasi dari pedang samurai Jepang.

Untuk model 2026, Suzuki menghadirkan pembaruan berupa kemampuan menggunakan bensin E10 atau bahan bakar dengan campuran bioetanol 10 persen.

Motor bergaya large road sport tersebut dijadwalkan mulai dijual di Jepang pada 19 November 2026. Selain penyesuaian kompatibilitas bahan bakar, Suzuki juga mengumumkan perubahan harga, sementara spesifikasi teknis lainnya tetap dipertahankan.

Di pasar Jepang, Suzuki Katana terbaru dibanderol 1.705.000 yen atau sekitar Rp170 jutaan berdasarkan harga yang diumumkan.

Suzuki Katana 2026 Kini Kompatibel dengan Bensin E10

Advertisement Dilansir dari Response JP, pembaruan utama Suzuki Katana model 2026 terletak pada kemampuannya menggunakan bensin E10. Jenis bahan bakar ini merupakan bensin yang dicampur bioetanol sebanyak 10 persen.

Suzuki menyebut perubahan tersebut sebagai salah satu penyesuaian pada model terbaru. Sementara itu, spesifikasi teknis lainnya tidak mengalami perubahan.

Motor ini dijadwalkan mulai dipasarkan di Jepang pada 19 November 2026. Harga eceran yang direkomendasikan pabrikan ditetapkan sebesar 1.705.000 yen, termasuk pajak konsumsi Jepang.

Desain Terinspirasi Pedang Samurai

Suzuki Katana memiliki desain khas yang terinspirasi dari bentuk pedang samurai Jepang. Karakter tersebut terlihat melalui garis bodi tajam dan mengalir, mulai dari tangki bahan bakar hingga bagian depan kendaraan.

Bagian depan menggunakan lampu utama LED berbentuk persegi. Di bawahnya terdapat lampu posisi LED yang terinspirasi dari ujung tajam sebuah katana.

Sementara itu, bagian belakang tampil lebih ringkas berkat penggunaan sepatbor belakang yang terpasang pada lengan ayun atau swingarm.