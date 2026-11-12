Serunya Sensasi Night Ride Keliling Pontianak, Bikers Honda Rayakan Halloween Bareng Vario Evo!

PONTIANAK POST – Puluhan bikers Honda yang tergabung dalam Paguyuban Honda West Borneo Community (HWBC) memeriahkan malam Halloween dengan menggelar Vario Evo Night Ride Halloween Edition, Sabtu (31/10) malam. Kegiatan yang didukung Astra Motor Kalimantan Barat (Asmo Kalbar) itu diisi dengan rolling city menyusuri sejumlah ruas jalan protokol Kota Pontianak dan diikuti para pencinta sepeda motor Honda, khususnya pengguna Vario Series.

Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan momentum Halloween melalui aktivitas komunitas yang positif. Selain menjadi ajang berkumpul, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat solidaritas antarbikers Honda di Kalimantan Barat.

Rangkaian acara diawali dengan persiapan dan pengarahan keselamatan berkendara (safety riding). Selanjutnya, peserta mengikuti night ride atau berkendara malam dengan melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Pontianak.

Setelah berkeliling kota, kegiatan dilanjutkan di Orchard Hotel dengan berbagai aktivitas, mulai dari permainan bertema Halloween hingga ramah tamah. Suasana tersebut dimanfaatkan para anggota komunitas untuk mempererat keakraban dan membangun kebersamaan.

Marketing Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Chrystian David mengapresiasi antusiasme para bikers yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan komunitas seperti ini menjadi ruang positif bagi para pencinta sepeda motor untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkuat kebersamaan.