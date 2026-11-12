Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Serunya Sensasi Night Ride Keliling Pontianak, Bikers Honda Rayakan Halloween Bareng Vario Evo!

A
Penulis: Ashri Isnaini
Puluhan bikers yang tergabung dalam Paguyuban Honda West Borneo Community (HWBC) memeriahkan malam halloween pada Sabtu (31/10) malam. (ISTIMEWA)
Puluhan bikers yang tergabung dalam Paguyuban Honda West Borneo Community (HWBC) memeriahkan malam halloween pada Sabtu (31/10) malam. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST – Puluhan bikers Honda yang tergabung dalam Paguyuban Honda West Borneo Community (HWBC) memeriahkan malam Halloween dengan menggelar Vario Evo Night Ride Halloween Edition, Sabtu (31/10) malam. Kegiatan yang didukung Astra Motor Kalimantan Barat (Asmo Kalbar) itu diisi dengan rolling city menyusuri sejumlah ruas jalan protokol Kota Pontianak dan diikuti para pencinta sepeda motor Honda, khususnya pengguna Vario Series.

Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan momentum Halloween melalui aktivitas komunitas yang positif. Selain menjadi ajang berkumpul, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat solidaritas antarbikers Honda di Kalimantan Barat.

Rangkaian acara diawali dengan persiapan dan pengarahan keselamatan berkendara (safety riding). Selanjutnya, peserta mengikuti night ride atau berkendara malam dengan melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Pontianak.

Advertisement

Baca Juga: Honda SH350i 2027 Meluncur, Kini Dibekali Layar TFT 4,2 Inci dan Bisa Tempuh 270 Km

Setelah berkeliling kota, kegiatan dilanjutkan di Orchard Hotel dengan berbagai aktivitas, mulai dari permainan bertema Halloween hingga ramah tamah. Suasana tersebut dimanfaatkan para anggota komunitas untuk mempererat keakraban dan membangun kebersamaan.

Marketing Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Chrystian David mengapresiasi antusiasme para bikers yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan komunitas seperti ini menjadi ruang positif bagi para pencinta sepeda motor untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkuat kebersamaan.

Advertisement

"Vario Evo Night Ride Halloween Edition menjadi bentuk kebersamaan yang unik dan kreatif dari teman-teman Paguyuban HWBC. Kami sangat mendukung ruang ekspresi anak muda yang dikemas secara seru seperti ini. Lewat ajang kumpul malam ini, solidaritas komunitas Honda di Pontianak makin solid, sekaligus tetap menunjukkan citra pengendara motor yang tertib dan santun di jalan raya," ujarnya, seraya mengatakan selain mempererat hubungan antarbikers, kegiatan komunitas juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya budaya berkendara yang aman, tertib, dan santun di Kalimantan Barat. (ash)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Dari Kelola Sampah hingga Berkendara Aman, AHM Gaungkan Gaya Hidup Berkelanjutan

Dari Kelola Sampah hingga Berkendara Aman, AHM Gaungkan Gaya Hidup Berkelanjutan

Cara unik AHM gaungkan gaya hidup berkelanjutan untuk anak muda. Mulai dari edukasi kelola sampah elektronik, aksi komika, hingga safety rid

Genio Urban Street Fest Jadi Ruang Kreativitas dan Silaturahmi Bikers Muda

Genio Urban Street Fest Jadi Ruang Kreativitas dan Silaturahmi Bikers Muda

Intip keseruan bikers muda Pontianak di Genio Urban Street Fest! Tak sekadar ajang nongkrong, tapi juga ruang kreativitas dan silaturahmi.

Jarak Pandang Terbatas, Astra Motor Kalbar Bagikan Tips Berkendara Aman Saat Kabut

Jarak Pandang Terbatas, Astra Motor Kalbar Bagikan Tips Berkendara Aman Saat Kabut

Jarak pandang terbatas? Astra Motor Kalbar bagikan tips safety riding hadapi kabut asap. Jangan asal tancap gas, cek fungsi lampu motor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer