SYM ADXTG 2027 Dapat Panel TFT 5 Inci dan Pelek Jari-Jari Tubeless

PONTIANAK POST - SYM ADXTG 2027 mendapat sejumlah pembaruan yang menyasar kenyamanan dan kepraktisan penggunaan.

Skuter bergaya adventure ini kini dibekali panel instrumen TFT 5 inci, pelek jari-jari yang bisa menggunakan ban tubeless, serta dudukan pelindung tambahan di area dek kaki.

Pembaruan tersebut diperkenalkan melalui kemunculan ADXTG versi 2027 di pameran EICMA 2026. SYM tidak banyak mengubah desain keseluruhan, tetapi memberikan sejumlah fitur baru untuk meningkatkan fungsi kendaraan.

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Pelek jari-jari bisa menggunakan ban tubeless

Salah satu perubahan paling menarik terdapat pada sektor kaki-kaki. ADXTG 2027 kini menggunakan pelek jari-jari, menggantikan pelek palang pada versi sebelumnya.

Advertisement Menariknya, konstruksi pelek tersebut memungkinkan penggunaan ban tubeless. Posisi pemasangan jari-jari berada di bagian luar sehingga bagian dalam pelek tetap dapat mendukung ban tanpa ban dalam.

Kombinasi ini memberikan tampilan khas motor adventure dengan kepraktisan ban tubeless. Pengguna tidak harus menggunakan ban dalam seperti pada pelek jari-jari konvensional.

Panel TFT 5 inci mendukung aplikasi SYM+

Pembaruan lain hadir pada bagian kokpit. SYM mengganti panel instrumen sebelumnya dengan layar TFT berukuran 5 inci.

Layar tersebut mendukung konektivitas melalui aplikasi SYM+, sehingga menyediakan fitur penghubung antara kendaraan dan ponsel.

Kehadiran panel baru ini juga memberikan tampilan informasi yang lebih modern dibandingkan instrumen sebelumnya.

Ada dudukan pelindung tambahan di dek kaki

SYM turut menambahkan rangka pelindung bawaan di kedua sisi area dek kaki. Komponen ini menyediakan titik pemasangan aksesori, seperti lampu tambahan maupun perlengkapan lain sesuai kebutuhan pengguna.