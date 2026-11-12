Kove MX450 Enduro 2027 Usung Mesin 450 Cc Bertenaga 47,6 Hp, Bobotnya Cuma 120 Kg

PONTIANAK POST - Persaingan motor enduro kelas 450 cc semakin menarik dengan kemunculan Kove MX450 Enduro 2027 di pameran EICMA 2026.

Motor trail asal China ini menawarkan kombinasi mesin 450 cc, bobot relatif ringan, serta suspensi dengan langkah panjang untuk menghadapi medan berat.

Kove membekali MX450 Enduro dengan mesin satu silinder berpendingin cairan. Sejumlah komponen sasis dan kaki-kakinya juga dirancang untuk mendukung kebutuhan pengendaraan di jalur berbatu, berlumpur, hingga permukaan tidak rata.

Advertisement Baca Juga: SYM ADXTG 2027 Dapat Panel TFT 5 Inci dan Pelek Jari-Jari Tubeless

Mesin 450 cc bertenaga 47,6 hp

Kove MX450 Enduro menggunakan mesin satu silinder, empat langkah, berkapasitas 450 cc dengan sistem pendingin cairan. Menurut informasi pabrikan yang dikutip 2banh.vn, pengembangan mesin ini melibatkan pengalaman pengujian di ajang Dakar Rally.

Advertisement Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 35 kW atau setara 47,6 hp pada 9.500 rpm. Sementara torsi puncaknya mencapai 40 Nm pada 7.500 rpm.

Untuk mendukung kinerja mesin, Kove menggunakan rasio kompresi 13:1 dan sistem injeksi bahan bakar elektronik BOSCH. Kombinasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan tenaga pada berbagai rentang putaran mesin.

Bobot 120 kg dengan ground clearance 285 mm

Salah satu aspek yang menarik dari Kove MX450 Enduro adalah bobotnya. Motor ini diklaim memiliki berat hanya 120 kg dalam kondisi tangki bahan bakar terisi penuh.

Angka tersebut menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan untuk motor enduro bermesin 450 cc. Selain itu, jarak terendah ke tanah mencapai 285 mm sehingga memberikan ruang lebih besar saat melintasi medan berbatu maupun jalur bergelombang.

Struktur rangkanya menggunakan model double cradle berbahan baja berkekuatan tinggi. Kove memadukannya dengan subframe aluminium untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan bobot.

Suspensi Yu An bisa disetel

Sektor kaki-kaki mengandalkan suspensi dari Yu An. Bagian depan menggunakan garpu upside down dengan langkah 310 mm, sedangkan suspensi belakang memiliki langkah 290 mm dan dilengkapi tabung reservoir.