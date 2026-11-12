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Otomotif

Motor Honda V3R 900 Pakai Kompresor Elektrik, Teknologi Pertama di Dunia

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Penulis: Chairunnisya
Honda V3R 900 E-Compressor diperlihatkan dalam status Planned Production Model di EICMA 2026. Motor ini mengusung mesin V3 900 cc dengan teknologi kompresor elektrik. (GREATBIKER)
Honda V3R 900 E-Compressor diperlihatkan dalam status Planned Production Model di EICMA 2026. Motor ini mengusung mesin V3 900 cc dengan teknologi kompresor elektrik. (GREATBIKER)

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PONTIANAK POST - Honda semakin serius mengembangkan motor bermesin V3 dengan teknologi kompresor elektrik.

Motor ini menjadi perhatian karena menggabungkan mesin V3 berkapasitas sekitar 900 cc dengan sistem pengisian udara yang dikendalikan secara elektronik.

Honda menargetkan performanya setara mesin berkapasitas 1.200 cc, tetapi dengan konstruksi mesin yang lebih ringkas.

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Meski sudah berstatus Planned Production Model, Honda belum mengumumkan spesifikasi tenaga, harga, maupun jadwal penjualan resminya.

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Mesin V3 900 cc dengan kompresor elektrik

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Media otomotif Thailand, Great Biker mengulas daya tarik utama Honda V3R 900 E-Compressor terletak pada mesin tiga silinder atau V3 dengan sudut 75 derajat. Mesin berkapasitas sekitar 900 cc tersebut menggunakan sistem pendingin cairan.

Honda memasangkan teknologi Electronically-Controlled Compressor, yakni kompresor yang digerakkan dan dikendalikan secara elektronik.

Berbeda dari turbocharger atau supercharger konvensional yang bergantung pada putaran mesin maupun gas buang, sistem ini memungkinkan pengaturan tekanan udara tanpa harus terikat langsung dengan putaran mesin.

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Teknologi tersebut dirancang untuk menghasilkan torsi sejak putaran rendah sekaligus mengatur suplai udara ke ruang bakar sesuai kebutuhan.

Honda menyebut sistem kompresor yang dikendalikan secara elektrik ini sebagai teknologi pertama di dunia untuk sepeda motor.

Performa ditargetkan setara mesin 1.200 cc

Meski kapasitas mesinnya sekitar 900 cc, Honda mengembangkan V3R 900 E-Compressor agar memiliki performa setara motor bermesin 1.200 cc.

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Editor : Chairunnisya
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