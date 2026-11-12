Zontes 552 2027 Tantang Yamaha TMAX dan Honda X-ADV dengan Mesin 531 Cc

PONTIANAK POST - Zontes memperkenalkan keluarga skuter bongsor atau maxi scooter 552 versi produksi di pameran EICMA 2026. Mengusung mesin dua silinder 531 cc, model ini hadir dalam empat pilihan karakter, mulai dari adventure hingga sport.

Keempat varian tersebut menggunakan platform yang sama dengan kode ZT552T. Zontes membedakannya melalui desain bodi, konfigurasi kaki-kaki, bobot, serta peruntukan berkendara.

Kehadiran keluarga Zontes 552 juga menjadi upaya merek asal China tersebut memasuki persaingan skuter premium yang selama ini diisi model seperti Yamaha TMAX dan Honda X-ADV.

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Empat varian dengan karakter berbeda

Dilansir dari Great Biker, Zontes membagi keluarga 552 menjadi empat model dengan orientasi penggunaan berbeda. Zontes 552G mengusung konsep adventure atau crossover, dengan roda jari-jari dan suspensi berlangkah lebih panjang.

Advertisement Zontes 552S mengutamakan karakter touring dengan desain bodi yang mendukung perjalanan jarak jauh. Zontes 552Z mengusung gaya sport touring dengan garis desain lebih agresif. Zontes 552H menjadi varian sport dengan bobot paling ringan di antara keempat model.

Mesin dua silinder 531 cc bertenaga 47,6 hp

Seluruh varian Zontes 552 menggunakan mesin dua silinder segaris berkapasitas 531 cc dengan sistem pendingin cairan. Mesin versi produksi tersebut menghasilkan tenaga maksimum 47,6 hp pada 7.250 rpm dan torsi puncak 56 Nm pada 5.500 rpm.

Angka tenaga ini lebih rendah dibandingkan sekitar 52 hp yang pernah diumumkan ketika model masih berupa prototipe.

Penyesuaian tersebut dilakukan agar performanya berada dalam batas yang sesuai dengan ketentuan lisensi berkendara A2 di Eropa.

Berbeda dari skuter konvensional yang umumnya menempatkan mesin sebagai bagian dari lengan ayun, mesin Zontes 552 dipasang pada rangka. Sistem transmisi terintegrasi dengan lengan ayun aluminium.

Konstruksi tersebut diklaim membantu meningkatkan kekakuan struktur dan distribusi bobot kendaraan.