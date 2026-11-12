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Otomotif

Yamaha NMAX E 2027 Resmi Diperkenalkan, Skutik Listrik Tempuh 104 Km Sekali Cas

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Penulis: Chairunnisya
Yamaha NMAX E 2027 diperkenalkan di EICMA 2026 dengan motor listrik bertenaga hingga 10 hp dan baterai 3,5 kWh. (YAMAHA)
Yamaha NMAX E 2027 diperkenalkan di EICMA 2026 dengan motor listrik bertenaga hingga 10 hp dan baterai 3,5 kWh. (YAMAHA)

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PONTIANAK POST - Yamaha membawa nama NMAX ke era elektrifikasi melalui kehadiran NMAX E 2027.

Skuter listrik ini mempertahankan karakter desain keluarga NMAX, tetapi mengganti mesin bensin dengan motor listrik dan baterai lithium-ion berkapasitas 3,5 kWh. Model tersebut diperkenalkan di pameran EICMA 2026 di Milan, Italia.

Yamaha menyiapkannya sebagai skuter listrik untuk pasar global, termasuk menawarkan fitur yang menunjang mobilitas perkotaan seperti panel TFT, konektivitas ponsel, tiga mode berkendara, hingga fitur mundur.

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NMAX E diklaim mampu menempuh jarak hingga 104 kilometer berdasarkan pengujian WMTC. Produksi model ini akan ditangani Yamaha Motor Vietnam, sedangkan penjualan di Eropa dijadwalkan mulai musim semi 2027. 

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Motor listrik bertenaga hingga 10 hp

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Ride Apart mengulas Yamaha NMAX E menggunakan unit penggerak listrik eAxle yang menggabungkan motor dan sistem penggerak dalam konstruksi ringkas.

Menurut informasi Yamaha, motor listriknya menghasilkan tenaga maksimum 7,5 kW atau sekitar 10 hp. Torsi maksimum mencapai 33,3 Nm, dengan karakter penyaluran tenaga yang dirancang responsif sejak putaran awal.

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Tenaga disalurkan ke roda belakang melalui sistem penggerak sabuk. Yamaha juga menyediakan tiga pilihan mode berkendara, yakni S (Sport), T (Town atau Touring, sesuai penamaan pasar), dan E (Economy), untuk menyesuaikan respons kendaraan dengan kebutuhan pengendara.

Baterai 3,5 kWh, jarak tempuh 104 km

Sumber energi NMAX E berasal dari baterai lithium-ion berkapasitas 3,5 kWh yang terpasang permanen di dalam kendaraan.

Yamaha mengklaim baterai tersebut mampu memberikan jarak tempuh hingga 104 km dalam pengujian WMTC. Angka ini merupakan klaim berdasarkan metode pengujian, sehingga jarak aktual dapat berbeda bergantung pada kecepatan, kondisi jalan, beban, dan gaya berkendara.

Untuk pengisian daya, NMAX E dibekali pengisi daya terintegrasi yang mendukung sumber listrik rumah maupun stasiun pengisian AC publik. Pengisian baterai hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 5,5 jam.

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Editor : Chairunnisya
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