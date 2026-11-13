Aprilia SXR 125 2027 Meluncur, Skutik 125 Cc Pakai Layar TFT 5 Inci

PONTIANAK POST - Aprilia memperkenalkan skuter matik terbaru SXR 125 untuk melengkapi jajaran kendaraan roda dua di kelas 125 cc.

Model ini menggabungkan desain sporty khas pabrikan Italia dengan fitur yang biasanya ditemukan pada skuter kelas lebih tinggi.

Salah satu daya tarik utamanya adalah panel instrumen TFT berwarna berukuran 5 inci. Aprilia juga menyediakan konektivitas ponsel melalui perangkat tambahan Aprilia MIA yang memungkinkan pengendara mengakses panggilan, musik, dan navigasi.

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Dilansir dari Response.JP, SXR 125 dikembangkan sebagai skuter untuk penggunaan perkotaan, termasuk bagi pengendara yang baru pertama kali menggunakan kendaraan roda dua.

Mesin 125 cc berpendingin udara

Advertisement Aprilia SXR 125 menggunakan mesin satu silinder, empat langkah, berkapasitas 125 cc dengan sistem pendingin udara.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 7,8 kW pada 7.400 rpm. Karakter mesinnya dirancang untuk menghadapi kondisi lalu lintas perkotaan yang sering mengharuskan pengendara berhenti dan kembali berakselerasi.

Aprilia juga menonjolkan efisiensi bahan bakar sebagai salah satu keunggulan mesin tersebut. Namun, angka konsumsi BBM resmi belum dicantumkan dalam informasi yang dipublikasikan.

Panel TFT 5 inci bisa terhubung ke ponsel

Fitur yang paling menonjol pada SXR 125 adalah panel instrumen TFT berwarna berukuran 5 inci. Aprilia menyebut layar ini sebagai salah satu keunggulan di kategori skuter GT kecil.

Selain menampilkan informasi kendaraan, panel tersebut dapat terhubung dengan ponsel melalui Bluetooth menggunakan perangkat opsional Aprilia MIA.

Konektivitas ini memungkinkan pengendara mengakses fungsi panggilan telepon, musik, dan navigasi. Aprilia juga menambahkan tombol kontrol elektrik pada setang untuk mengoperasikan menu layar.