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Otomotif

Suzuki GSX-S1000 2026 Dukung Bensin E10, Harga Rp160 Jutaan

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Penulis: Chairunnisya
Suzuki GSX-S1000 versi 2026 mendapat pembaruan kompatibilitas bensin E10 tanpa perubahan spesifikasi utama (SUZUKI)
Suzuki GSX-S1000 versi 2026 mendapat pembaruan kompatibilitas bensin E10 tanpa perubahan spesifikasi utama (SUZUKI)

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PONTIANAK POST - Suzuki memperbarui GSX-S1000 untuk pasar Jepang dengan kemampuan menggunakan bensin E10.

Motor besar bergaya streetfighter ini dijadwalkan mulai dijual pada 19 November 2026 dengan harga 1.551.000 yen atau sekitar Rp160 jutaan.

Pembaruan tersebut tidak mengubah spesifikasi utama maupun desain kendaraan. Suzuki berfokus pada penyesuaian sistem bahan bakar agar GSX-S1000 dapat menggunakan bensin yang mengandung hingga 10 persen bioetanol.

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GSX-S1000 merupakan motor large street bike yang dikembangkan dari basis mesin dan sasis superbike GSX-R1000. Model ini menggabungkan karakter akselerasi bertenaga dengan pengendalian yang disesuaikan untuk penggunaan jalan raya. 

Bisa menggunakan bensin E10

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Dilansir dari Response.JP, perubahan utama pada Suzuki GSX-S1000 terbaru adalah kompatibilitas dengan bensin E10. Bahan bakar jenis ini merupakan campuran bensin dengan kandungan bioetanol hingga 10 persen.

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Penggunaan E10 menjadi salah satu penyesuaian yang dilakukan Suzuki untuk pasar Jepang. Meski demikian, pabrikan tidak menyebut adanya perubahan performa mesin akibat penyesuaian tersebut.

Selain kompatibilitas bahan bakar, perubahan lain terdapat pada harga jual yang direvisi. Secara keseluruhan, spesifikasi kendaraan tetap dipertahankan.

Mesin turunan GSX-R1000

Suzuki GSX-S1000 menggunakan basis mesin dan sasis dari GSX-R1000 yang telah disesuaikan untuk karakter motor jalan raya.

Model generasi kedua ini pertama kali diluncurkan pada Agustus 2021. Suzuki mengembangkan desainnya dengan tampilan agresif dan modern, sekaligus meningkatkan keluaran mesin dibandingkan generasi sebelumnya.

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Motor ini juga dilengkapi sistem elektronik Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) untuk mendukung kemudahan pengendalian sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang sporty.

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Editor : Chairunnisya
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