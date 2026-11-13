Yamaha YZF-R7 ABS 2027 Hadir dengan Warna Baru, Terinspirasi Livery Balap Era 1970-an

PONTIANAK POST - Warna menjadi salah satu cara pabrikan memberikan penyegaran pada sebuah sepeda motor tanpa harus mengubah spesifikasi teknisnya.

Yamaha menerapkan pendekatan tersebut pada YZF-R7 ABS model 2027 dengan menghadirkan kombinasi warna kuning dan merah vermilion yang tampil mencolok.

Warna baru bernama Light Reddish Yellow Solid 1 itu dijadwalkan meluncur di Jepang pada 16 Maret 2027. Kombinasi kuning dan merah menyala menjadi pembeda utama, sementara warna biru dan hitam dari model sebelumnya tetap dipertahankan.

Yamaha membanderol YZF-R7 ABS warna baru tersebut seharga 1.166.000 yen, termasuk pajak konsumsi Jepang.

Terinspirasi warna motor balap Yamaha era 1970-an

Advertisement Media otomotif Jepang, Response. JP mengulas, warna baru YZF-R7 menggabungkan kuning yang dikenal sebagai US Intercolor dengan merah vermilion.

Kombinasi ini terinspirasi dari motor balap Yamaha yang berlaga di Amerika Utara pada era 1970-an hingga 1980-an. Skema serupa juga pernah digunakan pada motor Yamaha yang berlaga di ajang WGP500 pada periode 1978–1980.

Perpaduan kedua warna tersebut memberikan kesan agresif dan berbeda dari tampilan YZF-R7 sebelumnya. Yamaha juga menyelaraskan warna pegas suspensi belakang dengan warna kuning agar tampilan motor terlihat lebih menyatu.

Tiga pilihan warna untuk model 2027

Dengan hadirnya warna baru, Yamaha YZF-R7 ABS kini memiliki tiga pilihan warna di pasar Jepang. Light Reddish Yellow Solid 1, kombinasi kuning dan merah vermilion sebagai warna baru. Blue, warna biru yang tetap dipasarkan. Black, warna hitam yang juga dipertahankan.

Penambahan warna kuning tersebut menjadi penyegaran tampilan tanpa mengubah karakter dasar YZF-R7 sebagai motor supersport.

Mengandalkan mesin dua silinder 688 cc

Di sektor dapur pacu, Yamaha YZF-R7 menggunakan mesin dua silinder segaris berkapasitas 688 cc. Mesin empat langkah dengan konfigurasi DOHC tersebut dilengkapi sistem pendingin cairan.