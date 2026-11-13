Lectrix Zyro Skuter Listrik Murah Harga Mulai Rp10 Jutaan, Sekali Isi Daya Tempuh 85 Km

PONTIANAK POST - Skuter listrik tidak selalu harus memiliki kecepatan tinggi dan jarak tempuh ratusan kilometer untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian.

Lectrix Zyro menjadi salah satu pilihan kendaraan listrik di India yang menawarkan karakter tersebut dengan harga relatif terjangkau.

Dilansir dari BikeWale, Lectrix Zyro dipasarkan dalam tiga varian dengan harga mulai 51.741 rupee atau jika dikonversikan secara kasar ke dalam rupiah sekitar Rp10 jutaan. Setiap varian memiliki perbedaan kapasitas sistem baterai dan jarak tempuh.

Tiga varian Lectrix Zyro, jarak tempuh hingga 85 km

Lectrix Zyro tersedia dalam tiga pilihan, yakni LA (48V), LA (60V), dan LI. Perbedaan utamanya terletak pada jenis baterai serta kemampuan jarak tempuh.

Advertisement Varian Zyro LA (48V) menggunakan baterai timbal-asam atau lead acid dengan kapasitas 1,5 kWh. Skuter ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 60 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Sementara itu, Zyro LA (60V) menawarkan jarak tempuh hingga 75 kilometer. Varian tertinggi, Zyro LI, menggunakan baterai lithium-ion dan memiliki klaim jarak tempuh hingga 85 kilometer.

Ketiga varian tersebut memiliki kecepatan maksimum 25 kilometer per jam. Angka ini menunjukkan Lectrix Zyro lebih diarahkan untuk mobilitas jarak dekat di lingkungan perkotaan.

Fitur dan perlengkapan Lectrix Zyro

Dari sisi perlengkapan, Lectrix Zyro menggunakan lampu utama LED dan panel instrumen digital. Skuter ini juga dilengkapi sistem pengereman cakram di bagian depan serta rem tromol di belakang.

Bagian kaki-kaki menggunakan pelek alloy berukuran 10 inci, dengan ban tubeless. Suspensi depan memakai model teleskopik, sedangkan bagian belakang menggunakan suspensi ganda hidraulis.

Untuk keamanan, tersedia sistem antimaling. Lectrix Zyro juga menggunakan sistem pengoperasian elektrik dengan tombol starter.