Voge R800 Siap Meluncur 2027, Naked Bike Bermesin 800 cc Bertenaga 93 HP

PONTIANAK POST - Pasar motor naked kelas menengah semakin ramai dengan kehadiran model baru dari pabrikan China.

Salah satunya Voge R800, motor bergaya naked bike yang mengandalkan mesin dua silinder dan membawa sejumlah fitur untuk menunjang kenyamanan berkendara.

Motor ini menarik perhatian karena menggunakan basis mesin yang sama dengan Voge DS800X Rally. Namun, R800 hadir dengan karakter berbeda melalui desain naked, sistem gas elektronik, serta sejumlah perangkat tambahan.

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Dilansir dari Visordown, Voge R800 diperkirakan mulai dipasarkan di Inggris pada 2027. Harga resminya belum diumumkan, tetapi model ini diprediksi menawarkan banderol kompetitif di kelasnya.

Mesin dua silinder 798 cc bertenaga 93 HP

Advertisement Voge R800 mengandalkan mesin parallel-twin yang juga digunakan pada DS800X Rally. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 93 bhp pada 9.000 rpm dan torsi 60 lb-ft pada 6.500 rpm.

Karakter mesin didukung poros engkol 270 derajat atau 270-degree crankshaft. Konfigurasi ini menghasilkan urutan pembakaran yang memberikan karakter suara dan sensasi berkendara menyerupai mesin V-twin.

Berbeda dari DS800X Rally, Voge R800 dibekali sistem gas elektronik atau ride-by-wire. Teknologi tersebut memungkinkan pengendara memilih empat mode berkendara sesuai kebutuhan.

Motor ini juga dilengkapi quickshifter, fitur yang memudahkan perpindahan gigi tanpa harus mengoperasikan kopling secara konvensional pada kondisi yang sesuai.

Panel TFT 7 inci dan fitur kenyamanan

Salah satu daya tarik Voge R800 terletak pada kelengkapan fitur elektronik. Motor ini menggunakan panel instrumen TFT berwarna berukuran 7 inci.

Layar tersebut mendukung fitur pencerminan ponsel untuk menampilkan navigasi dan sejumlah fungsi lainnya.