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Otomotif

Honda Fireblade 1994 Milik Queen Latifah Dipamerkan di Rock & Roll Hall of Fame

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Penulis: Chairunnisya
Honda CBR900RR Fireblade 1994 milik Queen Latifah yang pernah tampil dalam video musik U.N.I.T.Y. kini dipamerkan di Rock & Roll Hall of Fame. (VISORDOWN)
Honda CBR900RR Fireblade 1994 milik Queen Latifah yang pernah tampil dalam video musik U.N.I.T.Y. kini dipamerkan di Rock & Roll Hall of Fame. (VISORDOWN)

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PONTIANAK POST - Sepeda motor bisa menyimpan cerita yang jauh lebih besar daripada sekadar perjalanan dan kecepatan.

Sebuah Honda CBR900RR Fireblade lansiran 1994 milik rapper sekaligus aktris Queen Latifah kini menjadi bagian dari pameran Rock & Roll Hall of Fame 2026 di Amerika Serikat.

Motor tersebut bukan sekadar koleksi otomotif. Honda Fireblade itu pernah digunakan Queen Latifah dalam video musik U.N.I.T.Y., salah satu karya yang memiliki makna personal bagi dirinya karena berkaitan dengan mendiang sang kakak.

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Dilansir dari Visordown, motor tersebut dipinjamkan Queen Latifah untuk dipamerkan bersama berbagai memorabilia milik para musisi yang masuk dalam daftar penerima penghargaan Rock & Roll Hall of Fame tahun ini.

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Honda CBR900RR Fireblade punya kisah emosional

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Honda CBR900RR Fireblade yang dipamerkan merupakan generasi pertama dengan kode SC28 dan kapasitas mesin 893 cc.

Motor tersebut tampil dalam video musik U.N.I.T.Y. milik Queen Latifah. Video itu menjadi penghormatan kepada kakaknya, Lance, yang meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor pada 1992.

Ada pula benda lain yang memiliki arti khusus dalam video tersebut. Kunci yang terlihat ditangkap Queen Latifah merupakan kunci kontak sepeda motor Kawasaki milik mendiang kakaknya.

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Queen Latifah diketahui telah mengenakan kunci tersebut sebagai kalung selama puluhan tahun.

Dalam wawancara dengan Essence, Queen Latifah mengungkapkan arti penting sepeda motor dan musik dalam kehidupannya. Ia juga menjelaskan makna kesempatan memamerkan motor tersebut di museum Rock & Roll Hall of Fame.

Honda Fireblade generasi pertama punya sejarah penting

Honda CBR900RR Fireblade SC28 merupakan generasi pertama dari keluarga Fireblade. Model ini diproduksi selama empat tahun sebelum digantikan generasi SC33.

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Editor : Chairunnisya
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