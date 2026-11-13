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Otomotif

Piaggio Typhoon 125 Kembali Hadir, Skuter Legendaris Kini Pakai Panel TFT

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Penulis: Chairunnisya
Piaggio Typhoon terbaru diperkenalkan di EICMA 2026 dengan mesin 124 cc, panel TFT, dan desain yang mempertahankan ciri khas generasi sebelumnya. (VISORDOWN)
Piaggio Typhoon terbaru diperkenalkan di EICMA 2026 dengan mesin 124 cc, panel TFT, dan desain yang mempertahankan ciri khas generasi sebelumnya. (VISORDOWN)

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PONTIANAK POST - Nama Piaggio Typhoon kembali hadir setelah lama menghilang dari pasar skuter. Model yang populer sejak era 1990-an ini diperkenalkan kembali dengan desain baru dan mesin 125 cc untuk memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan.

Piaggio mempertahankan sejumlah ciri khas Typhoon generasi lama, termasuk bagian depan menyerupai paruh atau duckbill dan dek kaki yang rata. Namun, model terbaru mendapatkan pembaruan pada sektor teknologi, kaki-kaki, serta desain keseluruhan.

Mengutip Visordown, Piaggio Typhoon terbaru diperkenalkan di ajang EICMA 2026. Meski menawarkan konsep skuter terjangkau, motor ini sudah dibekali panel instrumen TFT dan konektivitas ponsel.

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Mesin 125 cc berpendingin udara

Piaggio Typhoon terbaru menggunakan mesin satu silinder 124 cc, tiga katup, dengan sistem pendingin udara paksa.

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Mesin tersebut menghasilkan tenaga 10 bhp pada 7.400 rpm dan torsi 7,67 lb-ft pada 6.200 rpm. Tenaga disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis CVT.

Kapasitas tangki bahan bakarnya mencapai 6 liter, ditambah cadangan 1,2 liter. Kombinasi mesin berkapasitas kecil dan transmisi otomatis membuat Typhoon dirancang untuk penggunaan sehari-hari di kawasan perkotaan.

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Desain lama dengan sentuhan modern

Salah satu ciri yang dipertahankan adalah bagian depan bergaya duckbill yang menjadi identitas Typhoon sejak generasi awal.

Dek kaki dibuat rata sehingga pengendara memiliki ruang untuk membawa tas atau ransel. Piaggio juga menyediakan gantungan barang pada bagian dalam pelindung kaki.

Posisi jok memiliki ketinggian 797 mm. Sementara itu, desain keseluruhan dibuat lebih modern dengan garis bodi yang tegas dan tampilan depan yang agresif.

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Berbeda dari Typhoon 125 generasi lama yang menggunakan roda 12 inci, model terbaru mengandalkan pelek 14 inci. Ukuran tersebut diharapkan mendukung kestabilan ketika melewati berbagai kondisi jalan.

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Editor : Chairunnisya
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