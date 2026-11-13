Vespa Luncurkan Tiga Skuter Listrik 2027, Primavera Tech Tempuh Jarak 90 Kilometer

PONTIANAK POST - Vespa mulai memperluas jajaran kendaraan listriknya dengan menghadirkan tiga model baru untuk tahun 2027.

Mengusung nama yang sudah dikenal, yakni Primavera, Sprint S, dan Primavera Tech, seluruhnya mendapatkan motor listrik generasi terbaru dengan efisiensi serta respons tenaga yang diklaim lebih baik.

Ketiga model tersebut diperkenalkan dalam pameran EICMA 2026 di Milan, Italia. Kehadirannya menjadi langkah penting bagi Vespa karena menghadirkan rangkaian skuter listrik berukuran penuh dengan desain khas merek asal Italia tersebut.

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Mengutip Visordown, pembaruan ini tidak hanya menyentuh sistem penggerak. Vespa juga menawarkan perbedaan kemampuan kecepatan dan jarak tempuh pada masing-masing model.

Vespa Primavera dan Sprint S mampu menempuh 85 kilometer

Advertisement Vespa Primavera dan Sprint S menjadi dua model yang ditawarkan sebagai moped listrik dengan kecepatan maksimum 45 kilometer per jam.

Keduanya diklaim mampu menempuh jarak hingga 85 kilometer dalam sekali pengisian daya. Salah satu keunggulannya adalah baterai yang dapat dilepas dengan mudah sehingga pengisian daya bisa dilakukan di luar kendaraan.

Vespa menyematkan motor listrik baru yang dikembangkan dan diproduksi oleh Piaggio Group. Sistem penggerak ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, menekan konsumsi energi, serta memberikan respons tenaga lebih cepat ketika digunakan di jalan.

Primavera Tech lebih cepat, jarak tempuh 90 kilometer

Varian yang lebih tinggi adalah Vespa Primavera Tech. Berbeda dari Primavera dan Sprint S, model ini dikategorikan sebagai sepeda motor listrik dengan kecepatan maksimum 67 kilometer per jam.

Primavera Tech mendapatkan peningkatan efisiensi melalui penggunaan motor listrik baru dan Vehicle Management System. Kombinasi keduanya diklaim meningkatkan jarak tempuh sebesar 12,5 persen.

Konsumsi energinya juga diklaim turun 17 persen. Berdasarkan pengujian WMTC atau World Motorcycle Test Cycle, Primavera Tech mampu menempuh jarak hingga 90 kilometer.