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Otomotif

Phelon & Moore Capetown 5X dan 5 Rally Meluncur, Motor Adventure 449,5 cc Bertenaga 46,5 HP

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Penulis: Chairunnisya
Phelon & Moore Capetown 5X dan Capetown 5 Rally diperkenalkan di EICMA 2026 dengan mesin parallel-twin 449,5 cc. (PHELON & MOORE))
Phelon & Moore Capetown 5X dan Capetown 5 Rally diperkenalkan di EICMA 2026 dengan mesin parallel-twin 449,5 cc. (PHELON & MOORE))

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PONTIANAK POST -  Pasar motor adventure kelas menengah kedatangan dua model baru dari merek Inggris, Phelon & Moore. Keduanya adalah Capetown 5X dan Capetown 5 Rally yang diperkenalkan untuk model 2027 dengan mesin dua silinder 449,5 cc.

Meski menggunakan basis mesin dan sebagian besar spesifikasi yang sama, kedua motor ini memiliki karakter berbeda.

Capetown 5X dirancang untuk penggunaan harian hingga touring, sedangkan Capetown 5 Rally menawarkan kemampuan lebih untuk menjelajahi jalur tanah.

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Mengutip Visordown, kedua motor tersebut diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia. Kehadirannya melengkapi keluarga Capetown yang sebelumnya diisi model bermesin lebih besar, Capetown 7.

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Mesin 449,5 cc menghasilkan tenaga 46,5 HP

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Phelon & Moore Capetown 5X dan Capetown 5 Rally menggunakan mesin parallel-twin berkapasitas 449,5 cc dengan poros engkol 270 derajat.

Mesin berpendingin cairan tersebut menghasilkan tenaga maksimum 46,5 HP atau 34,2 kW. Output ini membuat keduanya masuk kategori motor yang dapat digunakan pemegang lisensi A2 di pasar Eropa.

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Kedua model juga telah memenuhi standar emisi Euro 5+. Mesin dipadukan dengan transmisi enam percepatan dan sejumlah fitur elektronik untuk mendukung karakter berkendara adventure.

Capetown 5X lebih cocok untuk touring

Capetown 5X menjadi pilihan bagi pengendara yang membutuhkan motor serbaguna. Konfigurasinya dirancang untuk perjalanan perkotaan, touring, hingga sesekali melintasi jalan tidak beraspal.

Motor ini menggunakan roda jari-jari tubeless dengan ukuran 19 inci di depan dan 17 inci di belakang. Suspensi depan dan belakang memiliki jarak main masing-masing 180 mm dan 190 mm.

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Bagian depan menggunakan sepatbor rendah, sementara area belakang dilengkapi rak barang. Kombinasi tersebut memperlihatkan orientasi Capetown 5X yang lebih dekat dengan motor touring.

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Editor : Chairunnisya
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