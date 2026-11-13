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Otomotif

Motor Neo-Benda Vinster 700 dan Vinster X 700 Meluncur, Mesin V-Twin 692 cc

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Penulis: Chairunnisya
Benda Vinster 700 dan Vinster X 700 diperkenalkan sebagai dua motor neo-retro dengan mesin V-Twin 691,6 cc. (BENDA)
Benda Vinster 700 dan Vinster X 700 diperkenalkan sebagai dua motor neo-retro dengan mesin V-Twin 691,6 cc. (BENDA)

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PONTIANAK POST - Pabrikan sepeda motor asal China, Benda, memperluas jajaran produknya dengan menghadirkan dua motor bergaya neo-retro, Vinster 700 dan Vinster X 700.

Keduanya mengusung mesin V-Twin 691,6 cc, tetapi menawarkan karakter berbeda untuk kebutuhan berkendara di jalan raya maupun perjalanan jarak jauh.

Kedua model tersebut diperkenalkan dalam rangkaian peluncuran produk Benda di EICMA 2026. Vinster 700 tampil sebagai roadster bergaya klasik, sedangkan Vinster X 700 mengusung tampilan lebih tangguh dengan sentuhan desain touring.

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Dilansir dari Visordown, kedua motor ini menggunakan basis mesin, rangka, lengan ayun, dan suspensi yang sama.

Mesin V-Twin 691,6 cc bertenaga 72 HP

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Benda Vinster 700 dan Vinster X 700 dibekali mesin V-Twin berkapasitas 691,6 cc dengan sistem pendingin cairan.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 72 bhp pada 9.000 rpm dan torsi 50 lb-ft atau sekitar 67,8 Nm pada 6.500 rpm. Konfigurasi mesin ini juga digunakan pada Benda Rock 707 dan Capra 700.

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Kedua motor menggunakan rangka double-cradle serta lengan ayun aluminium. Sistem suspensinya mengandalkan garpu depan upside-down dengan jarak main 135 mm dan peredam kejut hidraulis belakang dengan jarak main 120 mm.

Untuk pengereman, Benda memasang cakram tunggal di roda depan dan belakang. Kaliper depan menggunakan empat piston, sedangkan belakang dua piston. Sistem pengereman juga dilengkapi ABS dua kanal.

Vinster 700 mengusung desain roadster klasik

Vinster 700 menjadi model yang lebih berorientasi pada penggunaan jalan raya. Desainnya menggabungkan bentuk bodi modern dengan elemen klasik khas motor roadster.

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Bagian depan menggunakan lampu utama berbentuk bulat. Tangki bahan bakar dibuat berlekuk dengan jok panjang dan relatif rata, sementara sejumlah komponen mekanis dibiarkan terekspos untuk memperkuat karakter neo-retro.

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Editor : Chairunnisya
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