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Otomotif

Moto Morini Corsaro 750 Siap Meluncur pada 2027, Penantang Ducati Monster

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Penulis: Chairunnisya
Moto Morini Corsaro 750, motor naked bermesin V-twin 750 cc yang dijadwalkan masuk dealer pada 2027. (VISORDOWN)
Moto Morini Corsaro 750, motor naked bermesin V-twin 750 cc yang dijadwalkan masuk dealer pada 2027. (VISORDOWN)

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PONTIANAK POST - Persaingan motor naked kelas menengah bakal diramaikan kehadiran Moto Morini Corsaro 750.

Motor bergaya Italia ini dijadwalkan masuk jaringan dealer pada 2027 dengan mesin V-twin 750 cc dan sejumlah fitur elektronik.

Corsaro 750 menarik perhatian karena menggunakan konfigurasi mesin yang berbeda dari kebanyakan motor kelas menengah saat ini.

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Jika banyak model mengandalkan mesin parallel-twin dengan poros engkol 270 derajat, Moto Morini memilih mesin V-twin 90 derajat. Motor ini juga berpotensi menjadi alternatif Ducati Monster.

Selain sama-sama mengusung mesin V-twin 90 derajat, Corsaro memiliki fitur poros engkol berputar berlawanan arah atau counter-rotating crankshaft.

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Mesin V-Twin 750 cc dengan Tenaga 95 Hp

Dilansir dari Visordown, mesin V-twin 750 cc pada Moto Morini Corsaro menghasilkan tenaga 95 hp. Tersedia pula versi yang tenaganya dibatasi hingga 47 hp untuk pengendara dengan lisensi A2.

Salah satu teknologi yang menjadi pembeda adalah counter-rotating crankshaft.

Sistem ini dirancang untuk mengurangi sebagian efek gaya giroskopis mesin sehingga membantu meningkatkan pengendalian motor.

Penggunaan teknologi tersebut umumnya ditemukan pada motor dengan spesifikasi lebih eksotis. Karena itu, kehadirannya menjadi salah satu daya tarik Corsaro 750 di segmen motor naked.

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Dibekali Empat Mode Berkendara dan Cornering ABS

Moto Morini Corsaro menggunakan sistem electronic throttle yang menyediakan empat pilihan mode berkendara. Fitur keselamatan lainnya mencakup cornering ABS.

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Editor : Chairunnisya
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