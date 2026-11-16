Yamaha Perkenalkan Warna Baru Motor 2027, R3 dan R7 Tampil Mencolok

PONTIANAK POST - Pilihan warna menjadi salah satu cara pabrikan sepeda motor memberikan karakter berbeda pada produknya.

Untuk model tahun 2027, Yamaha Australia menghadirkan sejumlah kombinasi warna mencolok pada beberapa motor, termasuk R3 dan R7.

Dua pilihan warna tersebut tampil berbeda dari skema warna motor modern yang umumnya cenderung kalem. Namun, sejumlah warna baru ini tampaknya masih diperuntukkan bagi pasar Australia.

Advertisement Mengutip Visordown, Yamaha R3 mendapat pilihan warna Antarctic White. Bodi motor ini dihiasi aksen ungu, termasuk pada bagian pelek. Kombinasi tersebut memberikan tampilan kontras yang terkesan berani.

Sementara itu, Yamaha R7 hadir dengan kombinasi Adrenalin Yellow/Fluo Red. Perpaduan kuning dan merah fluoresen membuat motor sport tersebut terlihat lebih mencolok.

Advertisement Yamaha R3 dan R7 Tampil dengan Warna Kontras

Warna Antarctic White pada R3 menjadi salah satu pilihan yang menarik perhatian.

Meski namanya mengacu pada suasana Antarktika, kombinasi aksen ungu pada bodi dan pelek justru menghadirkan kesan berbeda.

Adapun Adrenalin Yellow/Fluo Red pada R7 menawarkan tampilan yang lebih terang.

Kombinasi tersebut menjadi salah satu pilihan warna paling mencolok dalam jajaran model Yamaha yang diperkenalkan untuk 2027.

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Selain R3 dan R7, Yamaha juga menghadirkan sejumlah pilihan warna untuk model lainnya di pasar berbeda.