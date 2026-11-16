KTM 890 SMT Bekas Dijual Rp150 Jutaan, Harganya Turun Hampir Separuh

PONTIANAK POST - Motor sport-touring dengan kemampuan melaju di jalan berkelok dan perjalanan jarak jauh biasanya ditawarkan dengan harga cukup tinggi.

Namun, KTM 890 SMT bekas kini mulai ditemukan dengan harga sekitar 7.000 poundsterling (sekitar Rp150 jutaan) atau mendekati separuh harga awalnya.

Dilansir dari Visordown, harga tersebut ditemukan pada sejumlah unit KTM 890 SMT bekas di Inggris.

Advertisement Penurunan harga menjadi peluang bagi konsumen yang ingin memiliki motor sport-touring dengan karakter berbeda dari model sekelasnya.

Salah satu unit yang ditawarkan melalui dealer independen di Essex dibanderol tepat 7.000 poundsterling. Motor tersebut telah menempuh jarak 13.518 mil atau sekitar 21.755 kilometer.

Advertisement Unit itu juga dilengkapi aksesori berupa windshield lebih tinggi, standar tengah, dan boks belakang. Perlengkapan tersebut membuatnya siap digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

Mesin LC8c dan Roda 17 Inci

KTM 890 SMT menggunakan mesin LC8c yang juga dipakai pada KTM 890 Adventure. Namun, motor ini memiliki rangka dan karakter pengendalian berbeda.

Salah satu pembeda utamanya adalah penggunaan roda berukuran 17 inci di bagian depan dan belakang.

Konfigurasi tersebut mendukung karakter sport-touring yang lebih berorientasi pada penggunaan jalan raya.

Motor ini juga memiliki tangki bahan bakar khusus berkapasitas 15,8 liter. Kapasitas tersebut berada di antara tangki KTM Duke dan 890 Adventure.