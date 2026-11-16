Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

KTM 890 SMT Bekas Dijual Rp150 Jutaan, Harganya Turun Hampir Separuh

C
Penulis: Chairunnisya
KTM 890 SMT merupakan motor sport-touring bermesin LC8c yang kini mulai ditawarkan dengan harga sekitar 7.000 poundsterling di pasar motor bekas Inggris. (VISORDOWN)
KTM 890 SMT merupakan motor sport-touring bermesin LC8c yang kini mulai ditawarkan dengan harga sekitar 7.000 poundsterling di pasar motor bekas Inggris. (VISORDOWN)

Advertisement

PONTIANAK POST - Motor sport-touring dengan kemampuan melaju di jalan berkelok dan perjalanan jarak jauh biasanya ditawarkan dengan harga cukup tinggi.

Namun, KTM 890 SMT bekas kini mulai ditemukan dengan harga sekitar 7.000 poundsterling (sekitar Rp150 jutaan) atau mendekati separuh harga awalnya.

Dilansir dari Visordown, harga tersebut ditemukan pada sejumlah unit KTM 890 SMT bekas di Inggris.

Advertisement

Penurunan harga menjadi peluang bagi konsumen yang ingin memiliki motor sport-touring dengan karakter berbeda dari model sekelasnya.

Baca Juga: Yamaha Perkenalkan Warna Baru Motor 2027, R3 dan R7 Tampil Mencolok

Salah satu unit yang ditawarkan melalui dealer independen di Essex dibanderol tepat 7.000 poundsterling. Motor tersebut telah menempuh jarak 13.518 mil atau sekitar 21.755 kilometer.

Advertisement

Unit itu juga dilengkapi aksesori berupa windshield lebih tinggi, standar tengah, dan boks belakang. Perlengkapan tersebut membuatnya siap digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

Mesin LC8c dan Roda 17 Inci

KTM 890 SMT menggunakan mesin LC8c yang juga dipakai pada KTM 890 Adventure. Namun, motor ini memiliki rangka dan karakter pengendalian berbeda.

Salah satu pembeda utamanya adalah penggunaan roda berukuran 17 inci di bagian depan dan belakang.

Konfigurasi tersebut mendukung karakter sport-touring yang lebih berorientasi pada penggunaan jalan raya.

Baca Juga: Moto Morini Corsaro 750 Siap Meluncur pada 2027, Penantang Ducati Monster

Motor ini juga memiliki tangki bahan bakar khusus berkapasitas 15,8 liter. Kapasitas tersebut berada di antara tangki KTM Duke dan 890 Adventure.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Kabar Buruk dari Garasi KTM! Maverick Vinales Pertimbangkan Akhiri Karier Usai GP Qatar

Kabar Buruk dari Garasi KTM! Maverick Vinales Pertimbangkan Akhiri Karier Usai GP Qatar

Maverick Vinales, pembalap KTM mempertimbangkan berhenti membalap jika kondisinya tak bisa dipulihkan.

KTM Siapkan Langkah Besar Hadapi MotoGP 2027 Lewat Pengembangan Proyek Motor Baru

KTM Siapkan Langkah Besar Hadapi MotoGP 2027 Lewat Pengembangan Proyek Motor Baru

KTM alihkan fokus pengembangan ke proyek motor balap baru untuk MotoGP 2027 demi menyesuaikan perubahan regulasi teknis.

KTM 125 Duke 2026 Dibekali Mesin 125 cc, Tenaganya 14,7 bhp, Harga Diperkirakan Rp30 Jutaan

KTM 125 Duke 2026 Dibekali Mesin 125 cc, Tenaganya 14,7 bhp, Harga Diperkirakan Rp30 Jutaan

KTM 125 Duke diprediksi meluncur pada November 2026. Simak perkiraan harga, mesin 124,9 cc, tenaga, dan fiturnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer