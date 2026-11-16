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Otomotif

TVS M1-S Skuter Listrik Maxi Meluncur, Jarak Tempuh Diklaim 120 Km

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Penulis: Chairunnisya
TVS M1-S merupakan skuter maxi listrik pertama dari TVS dengan baterai 4,2 kWh dan jarak tempuh yang diperkirakan mencapai 120 kilometer. (TVS MOTOR COMPANY)
TVS M1-S merupakan skuter maxi listrik pertama dari TVS dengan baterai 4,2 kWh dan jarak tempuh yang diperkirakan mencapai 120 kilometer. (TVS MOTOR COMPANY)

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PONTIANAK POST - TVS Motor Company memperkenalkan versi siap produksi M1-S di pameran EICMA 2026, Milan, Italia.

Skuter listrik bergaya maxi-scooter ini menawarkan desain berukuran besar, ruang penyimpanan luas, serta teknologi konektivitas untuk menunjang mobilitas perkotaan.

M1-S menjadi skuter maxi listrik pertama dari TVS. Model ini sebelumnya diperkenalkan sebagai konsep pada EICMA 2025, sebelum akhirnya kembali dengan spesifikasi versi produksi.

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Dikembangkan di Singapura, TVS M1-S menjadi salah satu dari tiga model listrik yang ditampilkan perusahaan di EICMA 2026, bersama TVS Orbiter dan TVS X.

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Motor Listrik Bertenaga 12,5 kW

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Dilansir dari Ride Apart, TVS M1-S menggunakan motor listrik permanen magnet sinkron atau permanent-magnet synchronous motor (PMSM) yang dipasang pada rangka.

Motor tersebut menghasilkan tenaga nominal 5 kW dan tenaga puncak 12,5 kW. Akselerasi dari 0 hingga 50 kilometer per jam diklaim dapat dicapai dalam 3,7 detik, sedangkan kecepatan maksimalnya mencapai 105 kilometer per jam.

Sumber energinya berasal dari baterai lithium-ion berkapasitas 4,2 kWh dengan kimia NMC.

TVS memperkirakan jarak tempuhnya mencapai 120 kilometer berdasarkan pengujian internal dengan siklus pengujian WMTC Eropa.

Baterai dapat diisi menggunakan sistem pengisian 1,8 kW. Pengisian dari kapasitas 10 hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 75 menit.

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Bagasi 26 Liter dan Layar TFT 7 Inci

Salah satu keunggulan M1-S adalah ruang penyimpanan di bawah jok berkapasitas 26 liter. Kompartemen tersebut dirancang untuk menampung satu helm full-face.

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Editor : Chairunnisya
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