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Otomotif

NIU FQiX 500 Meluncur, Bisa Tempuh 130 Km dengan Tiga Baterai

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Penulis: Chairunnisya
NIU FQiX 500 diperkenalkan di EICMA 2026 dengan kecepatan maksimal 115 km/jam dan pilihan tiga baterai. (RIDEAPART)
NIU FQiX 500 diperkenalkan di EICMA 2026 dengan kecepatan maksimal 115 km/jam dan pilihan tiga baterai. (RIDEAPART)

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PONTIANAK POST - Produsen sepeda motor listrik asal China, NIU, memperkenalkan FQiX 500 sebagai skuter listrik andalan terbarunya di pameran EICMA 2026, Milan, Italia.

Model ini menawarkan kecepatan maksimal hingga 115 kilometer per jam dalam mode Boost dan pilihan tiga baterai untuk memperpanjang jarak tempuh.

FQiX 500 dikembangkan dari NQiX 500 dengan menggunakan rangka yang diperkuat serta desain bodi lebih sporty. Kehadirannya menjadi bagian dari pembaruan jajaran skuter listrik NIU untuk model tahun 2027.

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Menurut laporan RideApart, NIU juga memperbarui sejumlah model NQiX, FQiX, dan NQi. Secara keseluruhan, perusahaan memperkenalkan 25 pembaruan pada lini produknya.

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NIU FQiX 500 Gunakan Dua Baterai

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FQiX 500 dibekali motor listrik dengan tenaga puncak 9,9 kW. Kecepatan maksimalnya mencapai 110 kilometer per jam dan meningkat hingga 115 kilometer per jam ketika mode Boost diaktifkan.

Skuter ini menggunakan dua baterai lithium-ion berkapasitas masing-masing 72 volt dan 28 Ah sebagai perlengkapan standar. Dengan konfigurasi tersebut, jarak tempuh yang diklaim mencapai 95–100 kilometer.

NIU menyediakan slot untuk baterai ketiga yang dapat dipasang di bawah jok. Penambahan baterai opsional ini meningkatkan perkiraan jarak tempuh menjadi 120–130 kilometer.

Sistem pengereman sudah dilengkapi ABS. FQiX 500 juga menggunakan rangka yang diperkuat untuk mendukung performanya.

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NQiX 500 Mendapat Rangka Lebih Kuat

Selain memperkenalkan FQiX 500, NIU memberikan pembaruan pada NQiX 500. Model ini kini menggunakan rangka baja berkekuatan tinggi jenis HC420.

Kecepatan maksimalnya juga meningkat. NQiX 500 kini mampu mencapai 110 kilometer per jam dalam mode Sport dan 115 kilometer per jam dalam mode Boost.

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Editor : Chairunnisya
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