Waspada Lubang Tertutup Genangan, Ini Tips Aman Berkendara Motor saat Hujan dari Astra Motor Kalbar

PONTIANAK POST – Pengendara sepeda motor diminta meningkatkan kewaspadaan saat berkendara pada musim hujan. Jalan licin, genangan air, hingga terbatasnya jarak pandang menjadi sejumlah risiko yang dapat meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Astra Motor Kalimantan Barat (Asmo Kalbar) mengingatkan pentingnya penerapan keselamatan berkendara atau safety riding. Ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan pengendara, yakni kemampuan memprediksi bahaya, menjaga postur tubuh saat berkendara, serta memeriksa kondisi sepeda motor sebelum perjalanan.

Inspektur Safety Riding Astra Motor Kalbar, Febri Andrian, mengatakan kemampuan mengenali potensi bahaya menjadi salah satu aspek penting untuk mencegah kecelakaan. Pengendara perlu memahami tiga jenis bahaya, yaitu bahaya langsung, tidak langsung, dan tersembunyi.

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"Bahaya langsung merupakan risiko yang dapat terlihat, seperti kendaraan mengerem mendadak atau lubang di jalan. Bahaya tidak langsung berasal dari situasi yang berpotensi menimbulkan risiko, seperti kendaraan parkir di pinggir jalan atau persimpangan dengan jarak pandang terbatas. Sementara bahaya tersembunyi merupakan risiko yang tidak terlihat secara langsung, seperti lubang tertutup genangan air," jelas Febri.

Menurut dia, kemampuan mengenali ketiga jenis bahaya tersebut membantu pengendara mengambil keputusan lebih cepat dan mengantisipasi risiko selama perjalanan.

Advertisement Selain itu, posisi tubuh saat berkendara juga harus diperhatikan. Pengendara disarankan duduk dengan nyaman, mengarahkan pandangan ke depan, serta memegang setang dengan kedua tangan secara mantap dan rileks. Kedua kaki juga harus berada pada pijakan yang telah disediakan.

Pengendara perlu menghindari gerakan mendadak saat mengerem, menambah kecepatan, maupun mengubah arah. Hal ini penting terutama ketika melintasi jalan basah dan licin karena dapat memengaruhi keseimbangan serta kendali sepeda motor.

Advisor Safety Riding SMK Negeri 7 Pontianak, Nisa, mengingatkan pentingnya memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan, khususnya saat musim hujan.

"Pemeriksaan meliputi tekanan dan kondisi ban, fungsi rem, lampu utama, lampu sein, serta klakson. Jangan mengabaikan pemeriksaan sederhana karena kondisi kendaraan yang prima menjadi salah satu faktor pendukung keselamatan selama perjalanan," ungkapnya.

Pengendara juga diimbau mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta menghindari genangan air yang tidak diketahui kedalamannya. Genangan dapat menutupi lubang atau kerusakan jalan yang berisiko menyebabkan pengendara kehilangan kendali.