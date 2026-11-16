Xmax Joker Ini Bukan Sekadar Sangar, Kontaknya Bisa Pakai Sidik Jari dan E-KTP!

PONTIANAK POST – Tampilan sangar bukan satu-satunya daya tarik Yamaha Xmax bertema Joker yang mencuri perhatian di ajang CustoMAXI 2026 Bali. Skutik bongsor ini juga menyimpan sederet inovasi teknologi unik, mulai dari penggunaan air suspension hingga sistem akses kontak yang bisa dioperasikan menggunakan sidik jari dan E-KTP pemilik.

Karya modifikasi tersebut menjadi salah satu magnet dalam kompetisi CustoMAXI 2026 yang berlangsung di Lippo Mall Kuta, Bali, Sabtu (10/10/2026). Ajang ini merupakan kota keempat dalam rangkaian kompetisi modifikasi MAXI Yamaha, setelah sebelumnya digelar di Semarang, Bandung, dan Makassar.

Kembalinya CustoMAXI ke Bali terasa istimewa. Setelah terakhir kali digelar di Pulau Dewata pada 2019, kompetisi tersebut kembali hadir setelah tujuh tahun untuk memberikan ruang bagi para modifikator lokal memamerkan kreativitas dan hasil karya terbaik mereka.

Advertisement Baca Juga: Nmax Naik Kelas Jadi Motor Listrik, Yamaha Klaim Jarak Tempuh 104 Km

Chief Yamaha Area Bali, Hendra Wijaya, mengatakan Bali memiliki budaya modifikasi yang kuat sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk penyelenggaraan kompetisi tersebut.

"Setelah tujuh tahun, kembalinya CustoMAXI menjadi momen spesial bagi modifikator Bali. Skutik MAXI Yamaha punya desain dan fitur premium, sementara budaya custom juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup para pencinta motor di Bali," ujar Hendra dalam keterangannya.

Advertisement Dalam kompetisi kali ini, Yamaha Xmax mendominasi peserta di kelas Street MAXI, Super MAXI, dan Master MAXI. Sejumlah modifikator mengusung konsep Indo-Proper yang mengedepankan proporsi bodi, kerapian pengerjaan, serta penggunaan komponen premium. Tidak tanggung-tanggung, biaya untuk menggarap sejumlah motor bahkan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Di antara berbagai karya yang ditampilkan, Xmax bertema Joker menjadi salah satu yang paling mencolok. Karakter Joker diterjemahkan melalui ubahan bodi yang membuat tampilan motor terlihat lebih berotot dan intimidatif.

Namun, daya tariknya tidak berhenti pada permainan desain. Pemilik juga menyematkan air suspension yang memungkinkan pengaturan ketinggian motor. Sejumlah komponen bahkan menggunakan sistem motorized yang dapat dikendalikan melalui stik PlayStation.

Inovasi lainnya terdapat pada sistem akses kontak. Jika umumnya motor menggunakan anak kunci atau sistem keyless, Xmax modifikasi ini menawarkan cara berbeda. Pemilik dapat mengakses motor menggunakan pemindai sidik jari maupun E-KTP.