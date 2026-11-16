Libas Tanjakan Viral, Teteh Geulis Sukses Ukir Pencapaian Baru Bareng Grand Filano Hybrid

PONTIANAK POST – Setiap perjalanan pasti selalu memiliki cerita dan pencapaian tersendiri yang memberikan kesan mendalam bagi setiap pengendaranya, seperti yang dirasakan oleh para peserta aktivitas Ride To Reunion Vol.2 yang berlangsung pada 3-6 November lalu.

Dengan mengusung tema KANDO Experience, aktivitas ini menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin berkesan lewat eksplorasi berbagai destinasi indah sekaligus menaklukkan sejumlah jalur yang menantang dan viral di media sosial.

Salah satu pengalaman membanggakan datang dari perempuan asal Bandung bernama Fian Wina Putri yang dibuat jatuh cinta kepada motor Classy Yamaha, yaitu Grand Filano Hybrid, karena berhasil melibas setiap rintangan tanpa drama.

Advertisement “Senang banget bisa menjadi bagian dari Ride To Reunion Vol.2 karena akhirnya punya kesempatan untuk riding jarak jauh menggunakan Grand Filano Hybrid. Awalnya tidak menyangka motor yang biasanya dipakai untuk aktivitas sehari-hari di perkotaan ternyata mampu diajak perjalanan sampai Dieng, bahkan melewati berbagai tanjakan dan kelokan yang cukup menantang. Pengalaman ini benar-benar memberikan cerita baru buat saya dan pastinya bikin semakin bangga sama motor Yamaha. Mulai dari performa mesinnya, kenyamanan selama perjalanan, sampai penampilannya yang selalu stylish ketika diajak mengunjungi tempat-tempat baru, semuanya memberikan pengalaman yang menyenangkan,” ungkap Fian Wina Putri, pemilik akun Instagram @_halloeng.

Selalu Percaya Diri Taklukkan Tanjakan Terjal

Salah satu pencapaian yang paling membekas bagi Fian adalah keberhasilannya melewati berbagai medan menanjak dan berkelok selama perjalanan menuju Dieng. Jalur Gunung Lio menjadi salah satu tantangan yang harus dilalui karena karakteristik jalannya yang dipenuhi tanjakan dan tikungan.

Advertisement Namun, performa mesin Blue Core Hybrid 125cc yang irit dan bertenaga mampu mendukung perjalanan dengan baik. Ditambah lagi ketika berhasil menuntaskan Tanjakan Sikarim yang dikenal memiliki kontur cukup menantang di kawasan Dieng.

Pengalaman tersebut memberikan keyakinan tersendiri bagi Fian bahwa Grand Filano Hybrid bukan hanya memiliki desain yang stylish, tetapi juga dibekali kemampuan mesin yang mumpuni untuk menemani berbagai kebutuhan berkendara, termasuk saat harus menghadapi medan perjalanan yang menantang.

Tetap Nyaman Menempuh Perjalanan Hingga 500 Kilometer

Selain performa mesin, kenyamanan berkendara juga menjadi salah satu keunggulan Grand Filano Hybrid yang sangat dirasakan Fian. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 500 kilometer dari Cirebon hingga kawasan Dieng, Fian tetap dapat menikmati perjalanan berkat posisi berkendara yang ergonomis, jok yang nyaman, serta area dek kaki yang luas sehingga memberikan keleluasaan dalam mengatur posisi kaki.

Handling motor pun terasa lebih mudah dikendalikan berkat penggunaan ban dengan tapak lebar, baik ketika melintasi jalanan dalam kondisi cerah maupun hujan.

Kepraktisan semakin terasa melalui kapasitas bagasi luas sebesar 27 liter yang memudahkan Fian membawa berbagai perlengkapan pendukung perjalanan, seperti jas hujan dan kebutuhan pribadi lainnya.