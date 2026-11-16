Yamaha Fazzio Makin Menggoda, Ini Perbandingan Harga dari Tipe Termurah hingga Termahal

PONTIANAK POST – Yamaha Fazzio menjadi salah satu pilihan menarik bagi pencinta skutik bergaya retro modern. Selain menawarkan desain yang khas, motor ini juga dibekali mesin 125 cc dengan teknologi mild-hybrid yang menjadi salah satu keunggulannya di kelas skutik bergaya klasik.

Dibandingkan pesaingnya yang mengusung mesin 110 cc, kapasitas mesin Fazzio lebih besar. Teknologi mild-hybrid yang disematkan juga memberikan dukungan tenaga atau power assist saat akselerasi awal, sehingga membantu motor merespons tarikan gas ketika mulai bergerak.

Dari sisi performa, Yamaha Fazzio mampu menghasilkan tenaga maksimal 8,3 dk pada 6.500 rpm dan torsi puncak 10,6 Nm pada 4.500 rpm. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 51,6 kilometer per liter, angka yang cukup menarik untuk skutik bermesin 125 cc.

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Bagi konsumen yang tertarik meminangnya, Yamaha menyediakan lima pilihan tipe dengan perbedaan fitur, warna, dan tampilan. Pilihannya meliputi Hybrid standar, Hybrid Neo, Hybrid Lux, serta dua edisi khusus, yakni Special Edition Sunset Blue dan Starry Night.

Varian Hybrid standar menjadi pilihan paling terjangkau dengan harga Rp22.820.000 OTR Jakarta. Namun, tipe ini belum dilengkapi fitur Smart Key dan Y-Connect. Dari sisi tampilan, varian tersebut menggunakan pilihan warna dengan finishing glossy.

Advertisement Sementara itu, konsumen yang menginginkan pilihan warna dan fitur berbeda dapat mempertimbangkan varian lainnya. Fazzio Hybrid Special Edition Sunset Blue dipasarkan dengan harga Rp23.150.000, sedangkan tipe Hybrid Neo dibanderol Rp24.405.000.

Untuk varian yang lebih tinggi, Yamaha Fazzio Hybrid Lux ditawarkan seharga Rp25.095.000. Adapun posisi termahal ditempati Fazzio Hybrid Special Edition Starry Night dengan banderol Rp25.250.000.