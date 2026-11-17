PONTIANAK POST - Seiring dengan semakin pentingnya kepedulian terhadap keselamatan berkendara, khususnya bagi pengguna sepeda motor, Yamaha Indonesia melalui Yamaha Riding Academy (YRA) untuk pertama kalinya menggelar aktivitas Yamaha Riding Academy Instructor Competition pada 13 - 14 November 2026 di Solo, Jawa Tengah.

Kegiatan ini menghadirkan 20 instruktur terbaik yang merupakan perwakilan dari tujuh area, yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madiun – Kediri, Surabaya, dan Bali.

Acara ini merupakan upaya mengkalibrasi sekaligus meningkatkan kompetensi para instruktur Yamaha Riding Academy yang selama ini telah berperan sebagai agen keselamatan Yamaha. Ajang ini berfokus pada penguatan pengetahuan dan pemahaman mengenai Yamaha Safety Riding Science (YSRS).

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Dengan berbekal semangat kampanye #PilihSelamat, Yamaha Riding Academy ingin terus menanamkan pemahaman bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama setiap kali berkendara.

Kampanye tersebut menjadi landasan sekaligus tujuan dari penyelenggaraan kompetisi ini, termasuk memperbarui wawasan para instruktur mengenai perkembangan teknologi dan fitur pada sepeda motor Yamaha.

Advertisement Beberapa di antaranya meliputi Anti-lock Braking System (ABS), fitur Y-Shift pada mesin YECVT di motor MAXi Yamaha, Performance Damper*, hingga Traction Control System (TCS)*. Dengan pemahaman yang terus diperbarui, para instruktur diharapkan dapat menyampaikan edukasi keselamatan secara lebih komprehensif dan relevan kepada masyarakat.

“Keselamatan berkendara merupakan salah satu aspek yang selalu kami kedepankan dan menjadi bagian penting dari komitmen Yamaha kepada seluruh konsumen dan upaya tersebut tidak hanya kami wujudkan melalui pengembangan teknologi dan fitur yang disematkan pada sepeda motor Yamaha, tetapi juga melalui edukasi berkelanjutan yang dijalankan oleh para instruktur Yamaha Riding Academy yang mana memiliki peran penting sebagai agen keselamatan yang secara langsung mengedukasi masyarakat dan menggaungkan kampanye #PilihSelamat.

Melalui kompetisi ini, kami ingin terus mengasah kompetensi para instruktur, baik dari sisi pengetahuan, kemampuan berkomunikasi, maupun keterampilan praktik, sehingga pesan keselamatan dapat tersampaikan dengan baik dan semakin banyak pengendara yang menjadikan keselamatan sebagai prioritas,” ujar Rifki Maulana, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Untuk memastikan peningkatan kompetensi instruktur berjalan secara menyeluruh, Yamaha Riding Academy Instructor Competition 2026 menghadirkan tiga sesi penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan komunikasi, hingga keterampilan praktik. Berikut rangkaian pengujiannya:

Uji Pengetahuan Seputar Yamaha dan Keselamatan Berkendara

Pada hari pertama, seluruh instruktur mengikuti pengujian pengetahuan yang mencakup Yamaha Safety Riding Science (YSRS), pengetahuan umum mengenai Yamaha, serta pemahaman terhadap aplikasi terbaru Yamaha, yaitu Yamaha Motor On (Y-ON).