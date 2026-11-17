PONTIANAK POST - Motor bebek tidak selalu identik dengan desain sederhana untuk kebutuhan harian.

Honda XRM125 Motard 2027 hadir dengan tampilan bergaya supermoto, memadukan karakter motor keluarga dengan desain yang terinspirasi dari lini motor trail CRF.

Diluncurkan Honda Filipina, model terbaru ini mendapat pembaruan grafis dan tampilan bodi yang lebih sporty.

Advertisement XRM125 Motard juga menggunakan pelek palang 17 inci serta rem cakram pada roda depan dan belakang.

Meski tampil lebih agresif, motor ini tetap mengandalkan mesin 125 cc berteknologi injeksi PGM-FI yang mengutamakan efisiensi bahan bakar dan kemudahan penggunaan sehari-hari.

Advertisement Desain Motard dengan Inspirasi Honda CRF

Ciri khas XRM125 Motard terlihat dari spatbor depan berdesain tinggi serta bentuk lampu depan dan lampu sein yang terinspirasi keluarga Honda CRF.

Bagian bodi samping dan grafis juga mendapat pembaruan untuk model 2027. Tampilan tersebut membuatnya terlihat lebih sporty dibandingkan motor bebek pada umumnya.

Berbeda dari varian XRM yang menggunakan pelek jari-jari, versi Motard memakai pelek palang berukuran 17 inci. Ukuran ban depan 70/90-17, sedangkan ban belakang 80/90-17.

Mesin 125 cc dengan Tenaga 9,7 Hp

Honda XRM125 Motard mengandalkan mesin satu silinder, empat langkah, SOHC, dua katup, dengan pendingin udara. Kapasitas mesinnya 125 cc.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 7,12 kW atau sekitar 9,7 hp pada 7.500 rpm. Torsi puncaknya mencapai 9,55 Nm pada 6.500 rpm.