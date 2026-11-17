PONTIANAK POST - Royal Enfield menyiapkan sejumlah motor kustom untuk dipamerkan dalam Yokohama Hot Rod Custom Show 2026 di Jepang.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah motor berbasis Bullet 650 hasil garapan Satomari Motorcycle yang akan diperkenalkan untuk pertama kalinya di dunia.

Pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026 di Pacifico Yokohama. Selain motor kustom baru, Royal Enfield juga membawa tiga karya dari program kustomisasi resminya, Custom World

Advertisement Baca Juga: Zero Motorcycles Perkenalkan LS3, Skuter Listrik dengan Kamera Ganda

Tiga Motor Kustom dari Program Custom World

Dilansir dari media otomotif Jepang, Response JP, selain Bullet 650, Royal Enfield akan menampilkan tiga motor kustom yang dibuat oleh sejumlah bengkel dari berbagai negara.

Advertisement Salah satunya adalah Son of a Gun, motor berbasis Shotgun 650 yang dibuat oleh Deus Ex Machina dari Australia. Motor ini sebelumnya diperkenalkan dalam pameran EICMA 2026 di Milan, Italia.

Pembuatnya, Jeremy Tagand, juga dijadwalkan datang ke Yokohama. Royal Enfield berencana memasarkan edisi terbatas yang terinspirasi dari Son of a Gun pada 2027, dengan jumlah produksi hanya 100 unit untuk pasar dunia.

Motor berikutnya adalah Animus One, berbasis Classic 650 garapan Nineteen Works dari Belanda. Karya Wilco Lindner ini memiliki rangka dan garpu depan model girder yang dibuat khusus. Hampir seluruh komponennya dikerjakan secara handmade oleh sang builder.

Sementara itu, Custom Works Zon dari Jepang menghadirkan VITA, yang juga menggunakan Classic 650 sebagai basis.

Keunikan motor ini terletak pada penggunaan dua mesin paralel dua silinder berkapasitas 648 cc. Bagian bodinya menggunakan material kayu mahoni yang dipadukan dengan permukaan aluminium.

Kolaborasi dengan Seniman Jepang dan T-Shirt Edisi Terbatas

Tampilan stan Royal Enfield tahun ini dibuat melalui kolaborasi dengan seniman Jepang bernama Kiichi.