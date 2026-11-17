PONTIANAK POST - Tampilan motor bisa dibuat lebih personal melalui berbagai komponen tambahan, mulai dari jok, rak barang, hingga pelindung bodi.

Pilihan aksesori tersebut kini semakin beragam bagi pemilik Honda Monkey 125 dan CT125 Hunter Cub di Jepang.

Custom Japan mulai menangani produk dari G-Craft, merek komponen modifikasi sepeda motor asal Jepang.

Advertisement Langkah ini menjadi bagian kelima dari upaya Custom Japan memperluas pilihan produk aksesori dan komponen modifikasi untuk sepeda motor.

G-Craft merupakan merek yang dikembangkan oleh Guild Design, perusahaan yang berbasis di Kameyama, Prefektur Mie, Jepang.

Advertisement Merek ini dikenal melalui produk berbahan aluminium, termasuk lengan ayun, rangka, pijakan kaki, pelek, hingga komponen eksterior.

Aksesori untuk Monkey 125 dan Hunter Cub

Produk G-Craft yang mulai ditangani Custom Japan terutama ditujukan untuk Honda Monkey 125 dan CT125 Hunter Cub.

Pilihannya mencakup jok modifikasi, rak barang, komponen pelindung kendaraan, hingga lengan ayun.

Untuk Monkey 125, tersedia beberapa aksesori seperti fenderless kit, jok modifikasi, serta rak depan dan belakang. Ada pula smart license holder yang menjadi salah satu pilihan komponen tambahan untuk motor tersebut.

Sementara itu, pemilik Hunter Cub dapat memilih jok dengan posisi lebih rendah atau lebih tinggi. G-Craft juga menyediakan rak tengah dan multi side rack untuk menambah kapasitas membawa barang.