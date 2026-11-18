PONTIANAK POST - Motor adventure dengan kapasitas mesin menengah menawarkan pilihan bagi pengendara yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan harian sekaligus menjelajah jalanan tidak beraspal.

Honda XRE300 Sahara 2027 menjadi salah satu model yang menarik perhatian karena memadukan karakter dual purpose dengan sejumlah fitur keselamatan dan teknologi baru.

Dipasarkan untuk Brasil, motor ini mempertahankan mesin satu silinder berkapasitas 293,5 cc.

Advertisement Namun, Honda memberikan sejumlah pembaruan, mulai dari sistem kontrol traksi, fitur antimaling, hingga komponen suspensi berbahan aluminium tempa.

XRE300 Sahara juga memiliki keunikan pada sistem bahan bakarnya. Teknologi FlexOne memungkinkan mesin menggunakan bensin maupun etanol, termasuk campuran kedua jenis bahan bakar tersebut.

Advertisement Mesin 293,5 cc Bisa Menggunakan Bensin dan Etanol

Dilansir dari Great Biker, Honda XRE300 Sahara 2027 mengandalkan mesin OHC satu silinder, empat katup, berpendingin udara, dengan kapasitas 293,5 cc.

Melalui teknologi FlexOne, motor ini dapat menggunakan bensin atau etanol. Bahkan, kedua jenis bahan bakar tersebut bisa dicampur dalam berbagai perbandingan sesuai kebutuhan.

Ketika menggunakan bensin, mesin menghasilkan tenaga maksimal sekitar 24,8 hp pada 7.500 rpm dan torsi 26,5 Nm pada 5.750 rpm.

Sementara itu, penggunaan etanol meningkatkan tenaga maksimal menjadi sekitar 25,2 hp dengan torsi 26,9 Nm.

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Tenaga disalurkan melalui transmisi enam percepatan yang dilengkapi Assist & Slipper Clutch.