PONTIANAK POST - Triumph memperbarui salah satu motor naked andalannya melalui kehadiran Street Triple 798 RS model 2027.

Perubahan paling mencolok ada pada sektor mesin yang kini berkapasitas lebih besar, yakni 798 cc, dengan tenaga mencapai 135 PS.

Motor ini juga mendapatkan pembaruan rangka, suspensi, perangkat elektronik, hingga panel instrumen.

Advertisement Triumph mengembangkan mesin barunya bersama pengembangan mesin untuk generasi berikutnya dari motor balap Moto2.

Mesin 798 cc Menghasilkan Tenaga 135 PS

Advertisement Dilansir dari Visordown, Triumph Street Triple 798 RS menggunakan mesin tiga silinder berkapasitas 798 cc. Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 135 PS pada 11.500 rpm dan torsi 86 Nm pada 9.250 rpm.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan mesin 765 cc yang digunakan Street Triple 765 RS generasi sebelumnya. Triumph juga mengklaim peningkatan torsi sebesar 10 persen di seluruh rentang putaran mesin.

Pengembangan mesin baru ini berkaitan dengan pengalaman Triumph selama memasok mesin untuk kejuaraan Moto2 sejak 2019.

Pabrikan tersebut menyebut pengalaman lebih dari dua juta kilometer dalam balapan Moto2 turut membantu pengembangan mesin 798 cc.

Sejumlah perubahan dilakukan, termasuk penggunaan katup lebih besar, profil camshaft yang lebih agresif, serta finger follower berlapis DLC yang lebih ringan.

Rasio kompresi dan ruang bakar juga diperbarui untuk meningkatkan efisiensi serta penyaluran tenaga.