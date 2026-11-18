PONTIANAK POST - Persaingan motor adventure dan touring di Inggris semakin menarik.

Suzuki berhasil menembus dominasi Honda dan BMW setelah SV-7GX menjadi model terlaris di segmen tersebut pada Oktober 2026.

Motor kelas menengah ini mencatatkan penjualan 105 unit dalam satu bulan.

Advertisement Hasil tersebut sekaligus menjadi pencapaian penting bagi Suzuki karena untuk pertama kalinya pada 2026, pabrikan selain Honda dan BMW memimpin penjualan segmen adventure di Inggris.

Suzuki SV-7GX Terjual 105 Unit pada Oktober

Advertisement Dilansir dari Visordown, berdasarkan data Motorcycle Industry Association (MCIA), Suzuki SV-7GX mencatatkan penjualan 105 unit pada Oktober 2026.

Jumlah itu cukup untuk menempatkannya di posisi teratas segmen adventure, mengungguli sejumlah model dari Honda dan BMW.

Pencapaian tersebut memutus dominasi kedua merek yang sebelumnya bergantian memimpin penjualan sejak Januari 2026.

SV-7GX merupakan model terbaru yang dikembangkan dari platform Suzuki SV650. Motor ini pertama kali diperkenalkan dalam pameran EICMA 2025 di Milan, Italia.

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Meski masuk kategori adventure dalam pencatatan MCIA, karakter SV-7GX lebih mengarah pada motor touring.

Model ini merupakan pengembangan SV650 dengan pendekatan yang lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh.