PONTIANAK POST - Royal Enfield kembali menghadirkan edisi khusus untuk motor bergaya bobber, Shotgun 650.

Kali ini, pabrikan asal India tersebut bekerja sama dengan Deus Ex Machina untuk meluncurkan model edisi terbatas yang menggabungkan karakter klasik dengan sentuhan kustom.

Motor bernama Royal Enfield x Deus Ex Machina Shotgun 650 ini diperkenalkan di ajang EICMA. Produksinya dibatasi hanya 100 unit untuk pasar global dan dijadwalkan mulai dipasarkan pada 2027.

Desain Terinspirasi Motor Kustom Deus Ex Machina

Dilansir dari Visordwon, kolaborasi Royal Enfield dan Deus Ex Machina berangkat dari sebuah motor kustom khusus yang dibuat oleh Deus.

Advertisement Namun, versi produksi terbatas Shotgun 650 tidak sepenuhnya menyalin tampilan motor kustom tersebut. Model edisi khusus ini tetap mempertahankan bentuk dasar Shotgun 650 standar.

Perbedaannya terlihat pada penggunaan identitas Deus Ex Machina, serta kombinasi warna merah tua, krem, dan emas.

Sejumlah detail juga dibuat berbeda untuk memberikan kesan eksklusif. Meski demikian, tampilan keseluruhannya masih lebih dekat dengan karakter bobber bawaan Shotgun 650 dibandingkan motor kustom satu-satunya yang menjadi inspirasi kolaborasi.

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Mesin Tetap Mengandalkan 650 Twin

Pada sektor dapur pacu, Royal Enfield tidak melakukan perubahan besar. Shotgun 650 edisi Deus Ex Machina tetap menggunakan mesin dua silinder 650 cc yang sama dengan versi standar.

Pembaruan lebih banyak diarahkan pada tampilan dan kelengkapan. Motor ini menggunakan pelek alloy dengan finishing contrast-cut serta jok kulit berwarna cokelat yang memberikan kesan lebih premium.

Royal Enfield juga menyiapkan suvenir khusus bagi setiap pembeli. Setiap unit dilengkapi jaket edisi terbatas hasil kolaborasi Royal Enfield dan Deus Ex Machina.