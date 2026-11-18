PONTIANAK POST - Kehilangan sepeda motor tentu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, terlebih jika kendaraan tersebut merupakan bagian penting dari pekerjaan.

Hal itu dialami stunt rider asal Slovenia, Rok Bagoros, ketika KTM 1390 Super Duke R Evo miliknya dicuri saat menghadiri pameran EICMA 2026 di Milan, Italia.

Namun, pencarian selama sepekan akhirnya membuahkan hasil. Motor tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi utuh berkat bantuan komunitas pengendara motor dan kepolisian setempat.

Advertisement KTM 1390 Super Duke R Evo Hilang dari Mobil Van

Dilansir dari Visordown, kejadian pencurian berlangsung ketika Bagoros berada di Milan untuk menghadiri EICMA 2026. Motor KTM 1390 Super Duke R Evo miliknya dicuri dari dalam mobil van.

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Advertisement Bagoros baru mengetahui motornya hilang setelah mendapati kaca mobil van pecah dan tempat penyimpanan motor sudah kosong.

Ia kemudian meminta bantuan melalui media sosial. Unggahan tersebut mendapat perhatian luas dari komunitas sepeda motor, dengan ribuan orang ikut membagikan informasi pencurian untuk membantu pencarian.

Pada malam pertama, Bagoros bersama seorang pengendara motor bernama Andrea bahkan menyusuri sejumlah jalan di Milan hingga pukul 04.00 waktu setempat.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Bantuan Pengendara Motor dan Polisi Milan

Pencarian kemudian berlanjut dengan bantuan Andrea yang tidak menyerah menemukan motor tersebut.

Ia berkoordinasi dengan kepolisian setempat di Milan untuk mengumpulkan informasi mengenai keberadaan KTM milik Bagoros.