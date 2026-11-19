PONTIANAK POST - Skuter matik bergaya premium bisa menjadi pilihan bagi pengendara yang menginginkan kendaraan praktis sekaligus memiliki tampilan menarik.

Yamaha Grand Filano Hybrid Lite hadir sebagai varian baru dengan harga lebih terjangkau dibandingkan model Grand Filano Hybrid lainnya.

Dilansir dari Great Biker, Yamaha Motor Thailand memperkenalkan Grand Filano Hybrid Lite dengan banderol 62.700 baht atau setara Rp28 jutaan.

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Model ini tersedia dalam dua pilihan warna baru, yakni Nomad Green dan Pastel Gray.

Meski diposisikan sebagai varian Lite, sejumlah fitur unggulan tetap dipertahankan. Skuter ini menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125 cc, pencahayaan LED, panel instrumen digital, serta ruang penyimpanan berkapasitas 27 liter.

Advertisement Desain Premium dengan Lampu LED

Grand Filano Hybrid Lite mempertahankan karakter desain keluarga Grand Filano yang mengusung gaya skuter premium.

Bagian pencahayaan sudah menggunakan teknologi LED di seluruh kendaraan. Tersedia pula Daytime Running Light (DRL) yang menambah kesan modern sekaligus membantu meningkatkan visibilitas.

Panel instrumennya menggunakan kombinasi Digital Meter LCD dan TFT berwarna untuk menampilkan informasi berkendara.

Dua pilihan warna yang ditawarkan, Nomad Green dan Pastel Gray, menjadi pembeda tampilan varian terbaru ini.

Bagasi 27 Liter Bisa Menampung Dua Helm

Salah satu keunggulan Grand Filano Hybrid Lite terletak pada kapasitas penyimpanan di bawah jok. Ruangnya mencapai 27 liter dan diklaim mampu menampung hingga dua helm half-face.