PONTIANAK POST - Ada sejumlah motor lawas yang tetap menarik untuk dibicarakan meski sudah lama tidak diproduksi.

Salah satunya Kawasaki ZX130, motor bebek bermesin hampir 130 cc yang pernah mencuri perhatian pencinta otomotif pada era 2000-an.

Sekilas, Kawasaki ZX130 mungkin terlihat seperti motor bebek biasa. Namun, model yang diperkenalkan pada 2005 ini memiliki sejumlah keunikan, mulai dari desain bodi, posisi tangki bahan bakar, hingga kapasitas mesinnya.

Advertisement Julukan Baby Ninja pun melekat pada motor tersebut karena desainnya yang terkesan sporty dan mengingatkan pada karakter motor sport Kawasaki.

Mesin 129,9 cc dengan Karakter Torsi Besar

Advertisement Media otomotif 2Banh.vn mengulas Kawasaki ZX130 dibekali mesin satu silinder, empat langkah, SOHC, dua katup, serta pendingin udara.

Kapasitas mesinnya mencapai 129,9 cc, tergolong besar untuk motor bebek pada masanya. Mesin tersebut memiliki diameter piston 53 mm dan langkah piston 59,1 mm.

Konfigurasi ini membuat ZX130 menggunakan karakter mesin langkah panjang yang mengutamakan torsi pada putaran rendah hingga menengah.

Tenaga maksimalnya sekitar 10,1 hp pada 7.500 rpm, sedangkan torsi puncaknya mencapai 10,7 Nm pada 5.500 rpm.

Meski kapasitas mesinnya cukup besar, Kawasaki tetap mempertahankan karakter motor bebek yang mudah digunakan.

ZX130 menggunakan transmisi empat percepatan dengan kopling sentrifugal multi-plate basah.