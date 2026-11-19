PONTIANAK POST - Pameran otomotif tidak hanya menjadi tempat bagi produsen memperkenalkan motor terbaru.

Pada EICMA 2026 di Milan, Italia, sejumlah produsen dan perusahaan rintisan memamerkan motor listrik serta perlengkapan berkendara yang menarik perhatian.

Beberapa di antaranya menawarkan teknologi baterai yang bisa dilepas, sementara lainnya mengusung konsep desain yang berbeda dari motor konvensional.

Advertisement Media otomotif Electrek merangkum sejumlah produk menarik yang ditemui selama pameran tersebut.

1. LiveWire Honcho S4 dan Motor Listrik DUST Moto

Advertisement LiveWire membawa beragam kendaraan listrik ke EICMA 2026. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keluarga S4 Honcho yang terdiri atas Honcho Street, Honcho Trail, dan Honcho Skate.

Ketiganya menggunakan pendekatan berbeda. Honcho Street ditujukan untuk penggunaan jalan raya, Honcho Trail untuk aktivitas luar jalan, sedangkan Honcho Skate hadir dengan tampilan lebih sederhana sebagai mini-moto.

LiveWire juga memamerkan motor listrik berukuran lebih besar dari keluarga S2. Selain itu, perusahaan tersebut memperlihatkan produk DUST Moto setelah mengakuisisi merek tersebut pada tahun yang sama.

Dua model yang ditampilkan adalah DUST Hightail yang mendekati versi produksi dan DUST Spur yang baru diperkenalkan.

Kehadiran keduanya memperluas pilihan kendaraan listrik LiveWire, termasuk di segmen motor trail ringan.

2. GR1T G1 Hadir dalam Empat Versi

Perusahaan rintisan asal Eropa, GR1T Motorcycles, memperkenalkan platform motor listrik G1 yang dikembangkan dan dirancang di Italia.