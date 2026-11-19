PONTIANAK POST - Skuter listrik tidak selalu harus hadir dengan desain futuristis atau performa tinggi. Untuk kebutuhan sehari-hari, kendaraan yang praktis, memiliki jarak tempuh memadai, dan harganya terjangkau justru bisa menjadi pilihan menarik.

Honda UC3 menjadi salah satu contohnya. Skuter listrik buatan Honda ini dirancang untuk mobilitas perkotaan dengan kemampuan yang setara skuter bermesin bensin 110 cc.

Menariknya, harga Honda UC3 di Vietnam dilaporkan turun hingga sekitar 54 juta dong Vietnam atau setara 2.100 dolar AS.

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Honda UC3 Punya Tenaga 6 kW dan Kecepatan 80 Km/Jam

Dilansir dari Electrek, Honda UC3 menggunakan motor listrik dengan tenaga maksimal 6 kW atau setara sekitar 8 hp. Kecepatan tertingginya mencapai sekitar 80 km/jam.

Advertisement Kemampuan tersebut membuatnya sesuai untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari di kawasan perkotaan.

Honda memang mengembangkan UC3 sebagai kendaraan praktis, bukan skuter listrik yang mengutamakan performa untuk perjalanan jarak jauh.

Dari sisi sumber tenaga, UC3 menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 3,2 kWh.

Baterai tersebut diklaim mampu membawa motor menempuh jarak hingga 122 kilometer berdasarkan pengujian WMTC.

Berbeda dari sejumlah skuter listrik Honda yang memakai baterai lepas-pasang, baterai UC3 terpasang permanen pada kendaraan.

Pengisian daya dilakukan langsung melalui motor tanpa perlu melepas baterai.