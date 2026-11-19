PONTIANAK POST - Honda Super Cub dikenal sebagai salah satu motor paling sukses dalam sejarah otomotif.

Sejak diperkenalkan pada 1958, motor bebek legendaris ini telah diproduksi lebih dari 100 juta unit dan masih berlanjut hingga sekarang.

Kesederhanaan desain, kemudahan penggunaan, serta kepraktisannya membuat Super Cub memiliki penggemar di berbagai negara.

Advertisement Dilansir dari media otomotif Electrek, Honda memiliki peluang besar mengembangkan Super Cub listrik tanpa harus mengubah karakter dasar motor legendaris itu.

Gagasan ini bukan sekadar membuat skuter listrik dengan tampilan menyerupai Super Cub.

Model yang diharapkan adalah Super Cub dengan desain klasik, tetapi menggunakan teknologi penggerak listrik.

Super Cub Sudah Diproduksi Lebih dari 100 Juta Unit

Honda Super Cub pertama kali diperkenalkan pada 1958. Sejak itu, motor tersebut berkembang menjadi salah satu kendaraan roda dua paling dikenal di dunia.

Menurut Electrek, jumlah produksinya telah melampaui 100 juta unit. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari konsep kendaraan yang sederhana, praktis, dan mudah dikendarai.

Super Cub bukan motor yang mengutamakan tenaga besar atau teknologi rumit.

Karakternya lebih dekat dengan kebutuhan transportasi sehari-hari, mulai dari perjalanan ke tempat kerja hingga aktivitas di sekitar lingkungan tempat tinggal.