PONTIANAK POST - Skuter listrik semakin praktis ketika pengisian baterainya tidak lagi bergantung pada ketersediaan tempat parkir dengan sumber listrik.

Kemudahan membawa baterai ke dalam rumah atau tempat kerja menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengguna kendaraan listrik di perkotaan.

Hal itu menjadi salah satu pembaruan utama yang dibawa Vespa untuk jajaran skuter listrik model 2027.

Advertisement Diperkenalkan pada pameran EICMA 2026 di Milan, Italia, Vespa memperbarui teknologi penggerak, baterai, dan sistem pengisian daya tanpa banyak mengubah desain klasiknya.

Tiga model yang diperkenalkan adalah Primavera Elettrica, Sprint S Elettrica, dan Primavera Tech Elettrica.

Advertisement Pembaruan paling menarik terdapat pada penggunaan baterai yang dapat dilepas untuk dua model, serta peningkatan jarak tempuh pada varian Primavera Tech.

Vespa Listrik 2027 Hadir dalam Tiga Model

Dilansir dari media otomotif Electrek, Vespa memperkenalkan tiga model listrik untuk 2027, yakni Primavera Elettrica, Sprint S Elettrica, dan Primavera Tech Elettrica.

Ketiganya tetap mempertahankan bentuk bodi baja dengan desain khas Vespa. Perubahan lebih banyak dilakukan pada bagian teknologi penggerak dan sistem kelistrikan.

Pengembangan tersebut dilakukan oleh Piaggio Group, perusahaan induk Vespa. Motor listrik terbaru dirancang dan diproduksi di Italia menggunakan konstruksi modular.

Vespa menyebut motor listrik baru ini dirancang untuk meningkatkan performa sekaligus efisiensi. Teknologi tersebut juga tidak lagi menggunakan material tanah jarang atau rare earth.