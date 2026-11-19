PONTIANAK POST - Yamaha RW350 hadir dengan konsep yang memadukan kepraktisan skuter matik dan kemampuan melintasi jalan tidak beraspal.

Mengusung mesin 327 cc, model ini dibekali sejumlah perangkat pendukung perjalanan jarak jauh, mulai dari suspensi depan upside-down hingga panel instrumen TFT.

Skutik adventure tersebut menjadi anggota baru keluarga RW Series Yamaha.

Advertisement Posisinya berada di bawah RW700 dan RW700 Explore, dengan sasaran penggunaan di jalan perkotaan maupun jalur yang lebih menantang.

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Advertisement Mesin 327 cc, Tenaga 29,2 PS

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, Yamaha RW350 menggunakan mesin satu silinder empat langkah SOHC empat katup berkapasitas aktual 327 cc.

Mesin berpendingin cairan ini dipadukan dengan sistem injeksi elektronik dan teknologi Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T).

Tenaga maksimumnya mencapai 21,5 kW atau setara 29,2 PS pada 7.000 rpm. Sementara torsi puncak sebesar 31,5 Nm tersedia pada 5.750 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi otomatis V-belt.

Kombinasi tersebut menjadi dasar karakter RW350 sebagai skutik yang tetap praktis digunakan sehari-hari, tetapi memiliki kapasitas mesin lebih besar untuk perjalanan jarak jauh.

Teknologi Yamaha Dynamic Ride

Salah satu hal menarik dari RW350 adalah penggunaan tata letak mesin dan transmisi bernama Yamaha Dynamic Ride. Rancangan ini dikembangkan untuk mendukung karakter sasis.

Mesin dipasang kaku pada rangka, sedangkan unit CVT bergerak mengayun mengelilingi poros engkol.