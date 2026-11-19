PONTIANAK POST - Moto Morini menghidupkan kembali nama Camel untuk sebuah motor adventure kelas menengah yang diperkenalkan di EICMA 2026.

Model terbaru ini membawa mesin dua silinder 670 cc, suspensi dengan jarak main panjang, serta konfigurasi roda 21 inci di depan dan 18 inci di belakang.

Camel generasi baru dirancang dengan karakter yang lebih berorientasi pada perjalanan di luar aspal.

Advertisement Kehadirannya sekaligus mengingatkan pada model Camel era 1980-an yang memiliki hubungan dengan dunia reli Paris-Dakar.

Motor ini diposisikan sebagai salah satu model adventure utama Moto Morini, dengan kemampuan off-road yang lebih menonjol dibandingkan karakter motor touring biasa.

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Mesin Dua Silinder 670 cc

Moto Morini Camel 2027 mengandalkan mesin parallel-twin berkapasitas 670 cc dengan pendingin cairan.

Mesin tersebut dikembangkan dengan standar emisi Euro 5+ dan menghasilkan tenaga maksimum 81,5 hp pada 10.000 rpm.

Torsi puncaknya mencapai 70 Nm pada 7.000 rpm. Moto Morini juga menyiapkan versi dengan tenaga yang dibatasi untuk pengendara pemegang lisensi A2 di Eropa.

Sistem elektroniknya menggunakan throttle ride-by-wire. Pengendara juga mendapatkan beberapa pilihan mode berkendara, kontrol traksi dengan sejumlah tingkat pengaturan, serta ABS yang dapat dinonaktifkan ketika melintasi jalur off-road.

Fitur lainnya mencakup konektivitas Bluetooth dan navigasi melalui aplikasi Moto Morini.